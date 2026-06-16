XBOX Game Pass : les autres ajouts de juin 2026 dévoilés avec du foot et un Call of Duty oubliable

L'actualité entourant l'écosystème XBOX n'est pas très joyeuse cette semaine, puisque plusieurs studios risquent de fermer leurs portes, à commencer par Ninja Theory. C'est dans ce contexte tendu que nous découvrons les derniers jeux arrivant dans le Game Pass en ce mois de juin et même début juillet, le programme partagé s'étalant sur trois semaines. Le précédent ne vendait pas particulièrement du rêve en dehors de Persona 5 Royal, malgré quelques sorties day one, et ce ne sera guère mieux cette fois si vous avez déjà joué aux gros titres qui y sont inclus.

En effet, le Call of Duty: Vanguard de 2021 y côtoie EA SPORTS FC 26 - qui vient juste d'être offert aux abonnés PlayStation Plus -, tandis que Wo Long: Fallen Dynasty a récemment été ajouté sans prévenir en parallèle de l'annonce de sa suite. Au passage, rappelons que les futurs Call of Duty ne seront plus proposés à leur lancement aux abonnés Ultimate. Tout cela est léger, mais il n'y aurait rien d'étonnant à ce que XBOX préfère garder quelques cartouches pour quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 approchera de sa fin, l'évènement ayant de quoi accaparer l'attention d'une partie des joueurs.

Enfin, c'est une hécatombe en termes de départ le 30 du mois avec cette fois pas moins de 8 jeux retirés, dont les deux premiers Tomb Raider de la Survivor Trilogy.

Disponible dès aujourd’hui

Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 16 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass. Junkster est un jeu de plateforme et d’action en 3D doté d’une excellente mécanique de construction. UM-13, ou Um pour les intimes, est un courageux petit robot de construction qui s’est écrasé sur une dangereuse planète-décharge. Armé de sa fidèle clé robotique, Um devra réparer son vaisseau et récupérer sa précieuse cargaison perdue : des artefacts humains.

Bientôt disponibles

Call of Duty: Vanguard (Cloud, console et PC) - 17 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Combattez sur tous les fronts : livrez des combats aériens au-dessus du Pacifique, parachutez-vous en France, défendez Stalingrad avec la précision d’un sniper et traversez les lignes ennemies en Afrique du Nord. Découvrez Call of Duty: Vanguard, développé par Sledgehammer Games, avec sa campagne, son multijoueur et une expérience Zombies palpitante développée par Treyarch.

EA SPORTS FC 26 (Cloud, console et PC) – 18 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

EA Sports FC 26 arrive dans EA Play ! Découvrez l’expérience football ultime avec EA Sports FC 26, bientôt disponible dans The Play List. Forgez votre légende avec un pack « Coup d’envoi » disponible du 18 juin au 17 juillet et profitez de récompenses récurrentes comme des jetons « Draft Football Ultimate Team » et des récompenses saisonnières Clubs. Les membres Game Pass bénéficient également de 10 % de réduction sur leurs achats numériques EA.

Abyssus (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 25 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Échoué dans les ruines sous-marines d’une civilisation disparue, vous devrez faire preuve de cran, de réflexes aiguisés et compter sur un arsenal démesuré pour survivre à ses habitants mortels. Abyssus est un FPS roguelite brinepunk nerveux, jouable de un à quatre, avec des armes et compétences ultra-personnalisables et des centaines d’améliorations.

RV There Yet? (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 30 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Vous et vos amis rentrez d’un séjour reposant, mais toutes celles et ceux qui s’aventurent dans Mabutts Valley n’en ressortent pas vivants. Veillez à garder des réserves de burgers, d’antidotes et d’EpiPens pour traverser l’arrière-pays et rejoindre la Route 65.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Cloud, console et PC) - 2 juillet - Désormais disponible avec Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

La franchise légendaire revient avec Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Tout ce que vous aimiez est là, mais entièrement modernisé : plus de skateurs, de nouveaux parks, des tricks encore plus fous, une bande-son à faire trembler les tympans, et bien plus encore.

Winds of Arcana: Ruination (Cloud, console, appareils portables et PC) - 6 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Découvrez les secrets d’un monde brisé en aidant Aryn à sauver ses camarades dans ce Metroidvania d’action en 2,5D, riche en narration et entièrement doublé. Maniez une magie puissante, affrontez de terribles dangers et explorez d’anciens mystères tandis qu’Aryn découvre les forces qui façonnent son destin.

À ne pas manquer

The Elder Scrolls Online (PC) - 2 juin - Désormais disponible avec PC Game Pass ; rejoint Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et Game Pass Essential

Désormais disponible sur XBOX sur PC ! Avec du contenu saisonnier gratuit tous les trois mois, découvrez le monde de Tamriel comme jamais auparavant. La guilde des voleurs fait son retour lors de la première saison de The Elder Scrolls Online.

Wo Long: Fallen Dynasty (Cloud, console et PC) - 7 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Le RPG dark fantasy de Team Ninja fait son retour dans le Game Pass ! Dans Wo Long: Fallen Dynasty, vous lutterez pour votre survie au cœur des Trois Royaumes, plongés dans le chaos et infestés de démons. Avec ses combats fulgurants et sa personnalisation poussée, découvrez une dynastie Han surnaturelle comme jamais auparavant.

Beatdown City Survivors (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 10 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Éliminez des hordes de monstres dans ce roguelite de type survivors, qui prend place dans une ville délabrée, destructible et bien décidée à vous faire la peau. Déclenchez des incendies, faites tout exploser, électrifiez l’eau et bien plus. Améliorez et fabriquez un arsenal d’armes loufoques, dont des pigeons montés sur des bottes. Débloquez et améliorez des personnages décalés, et survivez !

33 Immortals (version complète) (Cloud, console et PC) - 11 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

La très attendue version 1.0 de 33 Immortals est enfin disponible. Découvrez notre jeu d’action roguelike coopératif complet, avec ses trois régions, son boss final, de nouveaux défis et davantage d’options de personnalisation. Il est temps de rejoindre la rébellion et d’affronter la colère divine.

Mises à jour et contenus additionnels

Call of Duty: Black Ops 7 - Saison 04 - Disponible - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Déployez-vous sur de toutes nouvelles cartes multijoueurs aux environnements variés, d’un immeuble de bureaux dystopique à des cartes revisitées issues de l’histoire de Black Ops. En jouant, débloquez de nouvelles armes et de l’équipement inédit pour survivre au prochain affrontement. Et les joueurs Zombies découvriront un tout nouveau mode roguelite.

Sea of Thieves : Saison 20 (console et PC) - Disponible le 18 juin

« Custom Seas » vous donne le contrôle de votre expérience Sea of Thieves, en vous permettant de définir vos propres règles ! Créez des modes de jeu, invoquez des ennemis et des objets comme bon vous semble, puis capturez le chaos qui en résulte avec style grâce à une puissante caméra libre. Désormais, les mers sont entre vos mains.

EA Sports College Football 27 : essai en accès anticipé EA Play (console) - Disponible le 2 juillet - Game Pass Ultimate

Il est temps de fouler le terrain dans EA Sports College Football 27. Préparez-vous pour le jour de match avec un essai en accès anticipé de 10 heures via EA Play. Si vous décidez d’acheter le jeu, votre progression sera transférée vers la version complète. Les membres Game Pass bénéficient également de 10 % de réduction sur leurs achats numériques EA, dont la version complète du jeu et les College Football Points.

Avantages en jeu

Goals (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - Disponible - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Goals est un jeu de football compétitif où seule l’adresse compte, pensé à chaque instant pour les joueuses et les joueurs. Commencez dès aujourd’hui à bâtir la légende de votre équipe avec les récompenses du Pack Joueur Game Pass. Recevez chaque mois 6 joueurs peu communs, dont 1 attaquant, 2 milieux, 2 défenseurs et 1 gardien.

Where Winds Meet (Cloud, console et PC) - Disponible - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Where Winds Meet est un RPG d’action-aventure épique en monde ouvert, ancré dans le riche héritage du wuxia. Explorez librement le monde et faites ce que bon vous semble ! Ici, la liberté vous appartient, mais chacune de vos actions a son importance. Suivez le vent et écrivez votre légende ! Les membres Game Pass peuvent dès maintenant récupérer leur pack de récompenses de base, comprenant 90 000 pièces, 6 pierres d’harmonisation et bien plus encore.

World of Tanks: Modern Armor (Cloud et console) - 7 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential

Gardez une longueur d’avance avec ce pack exclusif, spécialement conçu pour les membres Game Pass ! Il regorge de récompenses puissantes qui vous aideront à triompher des défis les plus redoutables. Ne manquez pas cette occasion de vous équiper et de foncer au combat, Commandant !

Le pack comprend : EXP de commandant x4 (10) et EXP de véhicule x3 (10).

Ils nous quittent 30 juin

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N’oubliez pas que vous pouvez bénéficier d’une réduction réservée aux membres, allant jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.