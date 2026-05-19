Xbox Game Pass : les autres ajouts de mai 2026 dévoilés, il n'y aura pas de quoi s'ennuyer après Forza

Ces deux dernières semaines ont été marquées par de nombreuses sorties dans le Game Pass, dont Forza Horizon 6 et Subnautica 2. Alors, quoi de neuf pour terminer le mois de mai ? XBOX, qui s'est mis aux majuscules, vient de communiquer sur les prochains ajouts, remettant d'ailleurs en avant le dernier jeu de Playground Games puisqu'il vient sans surprise de sortir ce mardi.

Rien de bien marquant cette fois, malgré la présence de Remnant II et The Outer Worlds premier du nom dans sa version intégrale, Jurassic World Evolution 3 étant sans doute le plus intéressant du lot. Notons tout de même l'arrivée de quatre petites productions en day one, qui devraient satisfaire les joueurs en quête de titres originaux. Enfin, la gamme Pixel Remaster sera bientôt complète avec l'ajout de FFVI, soit une valeur sûre à (re)découvrir.

En termes de départs le 31, il y en aura encore cinq, dont deux gros RPG signés Atlus, ce qui est bien dommage, surtout que Metaphor: ReFantazio n'a été ajouté au catalogue qu'en mai 2025 et Persona 4 Golden en août...

Disponible dès aujourd'hui

Forza Horizon 6 (Cloud, XBOX Series X|S, portable et PC) - 19 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Découvrez les paysages époustouflants du Japon au volant de plus de 550 voitures réelles et devenez une légende de la course dans le plus vaste monde ouvert de la série Forza Horizon à ce jour. Votre aventure vers le statut de légende Horizon commence bientôt : le Japon vous attend !

Bientôt disponibles

Dead Static Drive (Cloud, console et PC) - 20 mai - Désormais disponible avec le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Dead Static Drive, c'est Grand Theft Cthulhu. Ce jeu indépendant de survival horror vous embarque dans un road trip cauchemardesque à travers l'Amérique des années 1980, mêlant weird fiction et thèmes eldritch inquiétants, sur fond de malaise latent dans une petite ville.

My Friend Peppa Pig (Cloud, console et PC) - 20 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Rejoignez Peppa Pig dans une aventure pleine de bonne humeur, où vous pourrez créer votre propre personnage et explorer son univers à ses côtés. Visitez des lieux passionnants, participez à des activités ludiques et retrouvez des personnages familiers dans une histoire qui donne l'impression de faire partie de la série.

Pigeon Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 20 mai - Désormais disponible avec le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

En tant que petit, mais éminent membre de l'unité ultrasecrète « Paranormal Examination and Kontainment », vous devrez localiser, identifier, neutraliser et extraire les dangereuses anomalies qui terrorisent New Squawk City. Faites équipe avec d'autres pigeons pour purger la ville de la menace cryptide et, surtout, atteindre vos objectifs dans ce jeu d'extraction en coopération !

Remnant II (Cloud, console et PC) - 20 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Plébiscité par la critique, Remnant II est la suite du jeu de tir coopératif à trois, avec encore plus de mondes mortels, de butins uniques et de créatures cauchemardesques. Remnant II vous plonge au cœur d'un monde dévasté, où il faudra alterner entre combats à distance et au corps-à-corps, méthodiques ou frénétiques, face à des ennemis retors et des boss impitoyables.

Winter Burrow (Cloud, console et PC) - 20 mai - Désormais disponible avec le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Winter Burrow est un jeu de survie cosy en pleine forêt, dans lequel vous incarnez une souris de retour dans la maison de son enfance. Rassemblez des ressources, fabriquez des objets, tricotez de chauds pulls, cuisinez, liez-vous d'amitié avec les habitants de la forêt, reconstruisez votre terrier et tentez de survivre à l'hiver.

Luna Abyss (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 21 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass. Luna Abyss est un jeu d'action-aventure narratif à la première personne, mêlant plateformes fluides et combats de type bullet hell. Vous incarnez Fawkes, un prisonnier condamné à explorer une mégastructure abandonnée qui s'étend dans les profondeurs de Luna, une lune mimétique. Guidé par Aylin, une gardienne artificielle, vous descendrez dans une mégastructure colossale en ruine appelée l'Abyss, un monde de technologies oubliées, de vestiges extraterrestres et d'horreur cosmique.

Escape Simulator (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 26 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Un jeu d'énigmes à la première personne, jouable en solo ou en coop en ligne. Explorez une sélection d'escape rooms hautement interactives, où vous pourrez déplacer des meubles, ramasser et examiner presque tous les objets, en briser certains et résoudre des codes ingénieux. Plongez ensuite dans une bibliothèque toujours plus vaste de salles créées par la communauté pour relever encore plus de défis.

Echo Generation 2 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 27 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass. Embarquez pour une odyssée de science-fiction mêlant RPG et deckbuilding. Constituez votre équipage, maîtrisez de puissants decks et levez le voile sur une menace cosmique grandissante. Jouez vos cartes. Défiez le cosmos. Laissez-vous emporter par l'aventure.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 27 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition est la version ultime du RPG primé d'Obsidian Entertainment. En explorant une colonie spatiale, le personnage que vous choisirez de devenir déterminera le déroulement de cette histoire façonnée par vos décisions. Dans l'équation corporatiste de la colonie, vous êtes la variable imprévue.

Crashout Crew (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 28 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass. Il est temps de prendre votre service chez DE NILE SHIPPING, l'entrepôt « le plus efficace » au monde ! Coopérez en ligne avec jusqu'à quatre joueurs pour préparer des commandes composées de cartons physiques toujours plus chaotiques. Le temps, c'est de l'argent, et la sécurité n'est clairement pas une priorité... essayez simplement de ne pas tout envoyer valser !

Kabuto Park (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 28 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass. Kabuto Park est un jeu court et adorable centré sur la collection d'insectes. Passez un mois dans la peau d'Hana, une petite fille en vacances d'été. Attrapez les meilleurs insectes, faites-les progresser, composez soigneusement votre équipe et affrontez les autres enfants pour devenir championne des combats de scarabées de l'été.

Final Fantasy VI (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 2 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Après la Guerre de la Magi, la magie a disparu du monde. Mille ans plus tard, une femme aux pouvoirs mystérieux est découverte dans ce JRPG classique.

Jurassic World Evolution 3 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 2 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Le nouvel épisode de cette série primée vous confie la construction et la gestion de votre propre Jurassic World. Élevez plusieurs générations de dinosaures spectaculaires, créez et gérez de vastes parcs préhistoriques dans des décors somptueux aux quatre coins du monde, et laissez rugir votre créativité grâce à de puissantes nouvelles options de personnalisation.

À ne pas manquer

Motorslice (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 5 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Incarnez « P », une Slicer talentueuse, mais qui semble toujours à moitié endormie et progressez en parkour dans les ruines d'une mégastructure brutaliste. Escaladez d'immenses boss et traquez chaque engin de chantier vivant dans ce jeu d'action-aventure tranche de vie à l'ambiance soignée.

Avantages en jeu

Microsoft Jewel (PC) - 26 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Microsoft Jewel propose un Match-3 rapide et gratifiant. Accordez-vous une petite pause pour aligner des gemmes, obtenir des gemmes bonus et les placer où vous voulez afin de déclencher des bonus et des réactions en chaîne explosives. Profitez des défis quotidiens, débloquez des succès et tentez de battre votre meilleur score dans ce classique facile à prendre en main, mais difficile à lâcher.

Ils nous quittent 31 mai

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.