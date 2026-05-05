Xbox Game Pass : les premiers ajouts de mai 2026 dévoilés, il va y avoir du sport !

Après une fin avril qui n'était pas folichonne, il faut bien l'avouer, il est désormais temps de voir ce que nous réserve Xbox au sein de son catalogue pour les deux premières semaines de mai. En tête d'affiche, il y aura évidemment du très lourd avec Forza Horizon 6, la grosse exclusivité de Playground Games qui est récemment passée gold. Si vous aimez le sport, vous aurez également le choix entre du vélo avec Wheel World, plusieurs types de planches dans Descenders Next et de la plongée sous-marine dans Subnautica 2.

Notez également que les abonnés Premium au Xbox Game Pass vont enfin pouvoir découvrir DOOM: The Dark Ages et Wuchang: Fallen Feathers, ce dernier venant justement d'être offert du côté du PlayStation Plus.

Cette fois, il y aura cinq départs dès le 15 du mois, mais rien de trop impactant. Par ailleurs, une partie des abonnements a récemment diminué de prix, de quoi leur redonner de l'attractivité.

Disponible dès aujourd'hui

Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 5 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

Lorsque les cristaux qui maintiennent l'équilibre du monde sont menacés, le roi se précipite à leur secours... avant de disparaître mystérieusement. Un jeune homme et son chocobo se retrouvent alors entraînés dans une aventure aux côtés de compagnons qui changeront leur destin, dans ce RPG classique incontournable.

Bientôt disponibles

Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) - 19 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Découvrez les paysages époustouflants du Japon au volant de plus de 550 voitures réelles et devenez une légende de la course dans le plus vaste monde ouvert de la série Forza Horizon à ce jour. Jouez en accès anticipé dès le 15 mai et profitez de contenus supplémentaires avec l'Édition Premium. Votre aventure vers le statut de légende Horizon commence bientôt : le Japon vous attend !

Ben 10 Power Trip (Cloud, console et PC) - 6 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

Rejoignez Ben Tennyson dans une aventure à travers l'Europe, où il affronte le maléfique Hex et de mystérieuses menaces alimentées par des cristaux. Transformez-vous en puissants extraterrestres, combattez vos ennemis, résolvez des énigmes et explorez un monde 3D coloré, en solo ou en coopération, pour sauver la situation.

Descenders Next (Game Preview) (Cloud, console et PC) - 6 mai - Désormais disponible dans le Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Il est temps de conquérir le monde des sports extrêmes. Prenez votre snowboard pour dévaler des pentes enneigées abruptes ou enfourchez un mountainboard sur des terrains accidentés. Les modes Carrière et Grand Tour sont désormais liés, facilitant le déblocage des Parks, styles de descente et courses. Envie de jouer en équipe ? Rejoignez des joueurs du monde entier et domptez la montagne ensemble.

Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 6 mai - Désormais disponible dans Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Bienvenue dans Wheel World, une aventure cycliste cosmique où le destin de l'univers repose sur votre guidon. Incarnez Kat, une jeune pilote, en quête de pièces légendaires pour accomplir le Grand Shift, un rituel capable de restaurer l'équilibre d'un monde au bord du chaos. Explorez de vastes environnements, des autoroutes néon aux forêts paisibles, rencontrez d'étranges esprits et affrontez des cyclistes rivaux dans des courses effrénées.

Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 6 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

Wildgate est un shooter multijoueur PvPvE mêlant combats tactiques entre vaisseaux et action à la première personne. Évitez des dangers environnementaux mortels et partez à la recherche d'armes puissantes et d'améliorations pour votre vaisseau à travers trois modes de jeu.

Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 6 mai - Désormais disponible dans le Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Wuchang: Fallen Feathers est un Action-RPG de type souls-like se déroulant à la fin sombre de la dynastie Ming. Incarnez Wuchang, une guerrière pirate frappée d'amnésie et d'une malédiction mortelle. Maîtrisez un système de combat exigeant, faites évoluer vos compétences et découvrez la vérité dans un monde rongé par le chaos.

Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) - 7 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Par Beethoven & Dinosaur, Mixtape est une aventure narrative nostalgique inspirée des films initiatiques cultes. Le jeu mêle errance adolescente, espièglerie, musique, ainsi que les joies et les peines liées à la croissance et au passage à l'âge adulte.

Outbound (Cloud, console et PC) - 11 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Explorez un monde coloré et construisez votre propre maison mobile. Fabriquez des équipements, produisez votre énergie (solaire, éolienne ou hydraulique), améliorez votre véhicule, cultivez vos ressources et vivez en autonomie, seul ou jusqu'à quatre joueurs.

Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) - 12 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Vingt-et-un... ou l'éternité. Black Jacket vous plonge dans un jeu de cartes purgatoire où des âmes errantes misent leurs pièces pendant que le passeur attend sa part. Une revisite sombre et artistique du blackjack, où tricher est non seulement permis... mais encouragé.

Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) - 12 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Voyagez aux confins du monde et mettez au jour des horreurs ancestrales dans cette aventure narrative à énigmes d'inspiration lovecraftienne, suite du très apprécié Call of the Sea.

Elite Dangerous (Cloud et console) - 12 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

Prenez les commandes de votre vaisseau spatial et survivez dans une galaxie en constante évolution. Accumulez richesse et pouvoir, développez vos compétences et gagnez votre place parmi l'élite légendaire.

DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 14 mai - Désormais disponible dans le Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Préquelle des acclamés DOOM (2016) et DOOM Eternal, ce nouvel opus raconte l'origine cinématographique de la rage du DOOM Slayer. Incarnez ce dernier dans une guerre médiévale sombre et inédite contre les forces de l'Enfer.

Subnautica 2 (Game Preview)(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) - 14 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Subnautica 2 est une aventure de survie sous-marine se déroulant sur une toute nouvelle planète extraterrestre. Jouez seul ou en coopération jusqu'à quatre joueurs, construisez des bases, fabriquez votre équipement et explorez les profondeurs pour percer leurs mystères.

À ne pas manquer

inKonbini: One Store. Many Stories (Cloud, console, portable et PC) - 30 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

inKonbini: One Store. Many Stories est un jeu narratif cosy tranche de vie se déroulant dans une supérette japonaise de petite ville. Glissez-vous dans la peau de Makoto lors de ses services de nuit, où tâches du quotidien, moments de calme et interactions avec les clients donnent vie à des histoires touchantes façonnées par vos choix.

Mises à jour et contenus additionnels

Dead by Daylight – Mise à jour Bloodbound (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

La mise à jour Bloodbound de Dead by Daylight fait entrer trois franchises emblématiques dans le Brouillard, avec un Rift RUIN inspiré de Darkest Dungeon, un mode 2v8 aux couleurs de Attack on Titan, ainsi que le retour de la collection Alien. Entre nouvelles tenues, récompenses à débloquer et retour d'un mode de jeu plébiscité, c'est le moment idéal pour (re)découvrir l'horreur multijoueur.

Sea of Thieves : Last Ship Standing

L'Acte 3 de la Saison 19 de Sea of Thieves introduit un nouvel événement récurrent : d'immenses batailles dans la Mer des Damnés. Cette fois, les équipages de sloops peuvent répondre à l'appel en votant via le Sablier du destin, tandis que d'autres types de navires seront mis à l'honneur lors de prochains affrontements dans Last Ship Standing.

Avantages en jeu

World of Warships: Legends (Cloud, console et PC) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core, PC Game Pass

World of Warships: Legends est un jeu de tir naval en ligne free-to-play proposant des affrontements rapides, une prise en main accessible et une progression partagée entre console, mobile et PC. La victoire repose sur la stratégie, le positionnement et la coordination d'équipe. En tant que capitaine, vous pouvez choisir parmi plus de 600 navires de guerre inspirés de l'histoire, dont des bâtiments emblématiques de la Seconde Guerre mondiale comme le Yamato, l'USS Iowa ou le Bismarck, et bien d'autres encore.

Ils nous quittent 15 avril

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.