Xbox Game Pass : des prix d'abonnement revus à la baisse en contrepartie de la perte d'une licence phare

Des prix en baisse, ça faisait longtemps !





En octobre dernier, les offres tarifaires du Xbox Game Pass évoluaient, avec dans l'ensemble une hausse de prix difficile à avaler pour les joueurs, notamment pour la formule Ultimate. Sous couvert de notamment y ajouter le Club de Fortnite, qui n'intéresse évidemment pas tout le monde, la facture grimpait ainsi à 26,99 € (29,99 $). Quand nous voyons ce qui est proposé à ces abonnés en ce moment en termes de nouveauté, nous comprenons aisément que de nombreux soient mécontents.

Depuis, la direction de Microsoft Gaming a changé avec la prise de position d'Asha Sharma, qui a remplacé Phil Spencer. Eh bien, elle n'a pas perdu de temps pour adresser le problème puisque comme annoncé ce mardi soir, les prix du Game Pass Ultimate et du PC Game Pass ont diminué ! Certes, c'est toujours plus cher qu'avant, mais bien moins agressif pour le porte-monnaie des joueurs. Alors que tout augmente partout, c'est également un geste appréciable en vue de regagner la confiance du public.

La nouvelle grille tarifaire du Game Pass





Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des formules disponibles :

Xbox Game Pass Essential (1 mois) - 8,99 € / 9,99 $ ;

Xbox Game Pass Premium (1 mois) - 12,99 € / 14,99 $ ;

Xbox Game Pass Ultimate (1 mois) - 20,99 € / 22,99 $ ;

PC Game Pass (1 mois) - 12,99 € / 13,99 $.

Une contrepartie qui a du sens





Bon, tout cela est bien beau, mais il y a tout de même un contrecoup qui pourrait déranger une partie de la communauté à partir de la fin d'année 2026. Si vous êtes un aficionado de Call of Duty, sachez qu'à partir du prochain épisode, les jeux de la licence ne sortiront plus en day one dans le Game Pass (Ultimate et PC), mais seront proposés environ un an plus tard durant la période des fêtes. Ceux déjà inclus vont quant à eux rester disponibles.

Si vous souhaitez profiter du multijoueur au lancement et ne pas attendre, il faudra donc revenir à un achat de 79,99 € comme sur PlayStation et PC. Il faut dire que le manque à gagner pour une telle licence était évident.

Actuellement, Call of Duty: Black Ops 7 est vendu à seulement 29,99 € chez Cdiscount.