XBOX Games Showcase 2026 et Gears of War: E-Day Direct : la double présentation annuelle à suivre ce dimanche

La conférence annuelle de XBOX se précise





Chaque année en juin, Microsoft Gaming organise une présentation servant à mettre en avant ses projets et de nombreux jeux d'éditeurs tiers, un rendez-vous incontournable qui fera évidemment son retour alors que la marque fêtera ses 25 ans d'ici quelques mois. Le XBOX Games Showcase 2026 a donc été annoncé et daté au dimanche 7 juin à 19h00. Comme lors des précédentes éditions, il sera suivi d'un programme dédié à un jeu en particulier. Après The Outer Worlds 2 en 2025, ce sera cette fois un Gears of War: E-Day Direct qui nous attend dans la foulée, afin de nous en dire plus sur le prochain épisode de la licence développé par The Coalition.

Bien évidemment, il sera possible de suivre cet évènement via YouTube et sur Twitch. Le Xbox FanFest sera également de retour, qui reviendra sur l'historique de la marque tout en évoquant l'avenir. Reste à voir si nous aurons des nouvelles de la future console Project Helix, dont des détails avaient été dévoilés lors de la GDC.

Mise à jour : vous pourrez suivre la présentation via le flux officiel ci-dessous. Au programme, nous sommes d'ores et déjà assurés qu'il y aura Fable, dont la période de sortie a récemment été repoussée. Matt Booty a également déclaré qu'il n'y aura rien concernant la next-gen.

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