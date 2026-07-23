XBOX lance la rétrocompatibilité de ses premiers jeux sur PC et consoles portables

Les jeux rétro Xbox s'invitent officiellement sur PC





Quand il ne s'agit pas de licenciements massifs ou d'augmentations tarifaires de ses consoles, XBOX peut également proposer de bonnes initiatives allant dans le sens des joueurs, comme nous en avons la preuve cette semaine. Depuis ce mercredi, la firme étatsunienne a ainsi annoncé et introduit la rétrocompatibilité sur PC du catalogue de sa première génération de console dans certaines régions, dont la France. Le but est clairement défini, à savoir poursuivre la préservation des jeux et les rendre accessibles sur les appareils utilisés au quotidien, dont les ROG XBOX Ally et ROG XBOX Ally X, tout en garantissant aux utilisateurs que leur bibliothèque numérique restera accessible. À l'heure où Sony compte mettre fin au format physique, il s'agit clairement d'un enjeu pour l'avenir du secteur.

La liste des premiers titres et des nouveautés





Bien évidemment, cela va se faire par étape et seules quatre productions sont donc actuellement concernées par ce tour de chauffe, avant que l'initiative ne s'étende plus largement. Il est donc possible de les acheter à un prix plutôt convenable compte tenu de leur ancienneté ou d'en profiter en étant simplement abonné au Game Pass. De plus, si vous disposez déjà d'une licence numérique pour l'un d'eux, elle s'étend désormais à l'univers PC. La fonctionnalité XBOX Play Anywhere et le XBOX Cloud Gaming permettent quant à eux d'en profiter facilement sur divers appareils.

Mieux encore, des ajouts sont présents pour garantir une expérience optimale sans dénaturer l'expérience originale. Les paramètres graphiques permettent ainsi une mise à l'échelle de la résolution jusqu'en x4, la synchronisation verticale, des modes d'affichage en plein écran et fenêtré, un filtrage anisotropique et de l'anticrénelage, des options de langue et d'audio, entre autres. Et ce n'est que le début, puisque plus tard en 2026, les Succès seront ajoutés à certaines productions de la première Xbox, dont ces quatre-là !

Les configurations pour replonger dans le passé





Enfin, vous trouverez ci-dessous les spécificités techniques nécessaires pour faire tourner ces jeux Xbox sur votre PC ou console portable compatible.

Configuration minimale Configuration recommandée Carte graphique • NVIDIA GeForce GTX 950

• AMD Radeon RX 550

• Intel UHD Graphics 770

• Intel Arc A310 • AMD Radeon RX 6800S

• NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

• Intel Arc A770 Processeur Modèle à quatre et huit cœurs :

• Intel Core i3-10300 ;

• AMD Ryzen 3 3100 ;

• AMD Ryzen Z2 A. Modèle à six cœurs et douze cœurs :

• Intel Core i5-10400 ;

• AMD Ryzen 5 3600 ;

• AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Mémoire vive 8 Go 16 Go Mémoire vidéo 4 Go 8 Go Système d’exploitation Windows 11 Pilotes et versions Dernières versions disponibles en janvier 2026.

Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate au prix de 20,99 € pour un mois sur Amazon et à la Fnac.

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