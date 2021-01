Xbox Live Gold : le prix de l'abonnement va augmenter dans certains pays, ça va piquer !

Si vous êtes joueur Xbox, vous connaissez forcément le Xbox Live Gold. Ce service obligatoire pour jouer à de nombreux titres en ligne donne aussi accès à quelques avantages, comme les Xbox Live Games with Gold ou des réductions sur le Microsoft Store. Depuis des années, le service coûte 6,99 € par mois ou 19,99 € par trimestre, mais le constructeur a étonnamment choisi de faire disparaître la souscription annuelle à 59,99 € cet été. Certes, il existe encore des cartes avec des codes pour s'abonner pour 6 mois à 29,99 € ou 1 an à 59,99 €, mais en numérique, seuls les deux premiers tarifs subsistent encore.



Microsoft va maintenant plus loin, en tout cas aux États-Unis et « dans certains marchés », où le prix de l'abonnement va augmenter ! Outre-Atlantique, la souscription mensuelle va passer de 9,99 à 10,99 $, la trimestrielle de 24,99 à 29,99 $ et la semestrielle de 39,99 à 59,99 $ ! Bien évidemment, si vous avez déjà une souscription active dans l'un des pays concernés, vous pourrez aller à son terme sans augmentation du prix.

La seule bonne nouvelle, c'est que si vous avez un abonnement Gold en cours, vous pourrez automatiquement le transformer en souscription Xbox Game Pass Ultimate d'une valeur de 14,99 $ par mois, sans changement de forfait ! L'offre est valable pour tout abonnement inférieur à 36 mois, et devrait forcément séduire : le XGPU comprend pour rappel le Gold, le Game Pass pour PC et consoles, le streaming sur Android et EA Play, alors les joueurs sont gagnants dans l'opération.

L'objectif de Microsoft, même s'il n'est pas explicité, semble clair : inciter les abonnés Gold à très vite passer au Xbox Game Pass Ultimate, pour qu'ils profitent d'encore plus de services et que le fabricant empoche toujours plus d'argent. Il faut avouer qu'à ce tarif, le Gold seul commence à manquer d'attrait, mais il va donc continuer à exister sous cette forme pour le besoin de certains. Aucune augmentation du tarif n'a encore été évoquée en France, mais rien ne dit qu'elle ne soit pas prévue.