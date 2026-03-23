Xbox Partner Preview : une présentation à suivre cette semaine, qui mettra en lumière l'un des futurs jeux de SEGA

Date et heure du Xbox Partner Preview de mars 2026





Après déjà quatre éditions à chaque assez intéressante, le programme Xbox Partner Preview va faire son retour cette semaine, pas plus tard que ce jeudi 26 mars à 18h00. Comme précédemment, il mettra en avant les projets des partenaires de Microsoft Gaming et nous promet un nouvel aperçu de trois jeux d'ores et déjà dévoilés, ainsi que de nouvelles révélations, premières mondiales et nouveautés à venir dans le Game Pass. Il y a donc clairement de quoi être excité.

Les jeux déjà attendus





Au programme, nous retrouverons Stranger Than Heaven, le prochain titre de SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio, dont nous avions découvert le nom en juin dernier et qui n'était alors pas attendu avant à minima le 1er avril 2026. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl de GSC Game World sera également présent avec la révélation en bonne et due forme de son DLC dont nous avons un léger aperçu en vidéo. Enfin, c'est du gameplay de l'Action-RPG The Expanse: Osiris Reborn d'Owlcat Games qui viendra satisfaire les amateurs de science-fiction. Et ce n'est évidemment pas tout.

Notez que lors du Capcom Spotlight, il était précisé que plus d'informations concernant Onimusha: Way of the Sword seraient fournies dans les jours à venir. Ce serait l'occasion parfaite.

Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate au prix de 26,99 € pour un mois sur Amazon et à la Fnac.

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