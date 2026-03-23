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Xbox Partner Preview vignette 23 10 2023

Xbox Partner Preview : une présentation à suivre cette semaine, qui mettra en lumière l'un des futurs jeux de SEGA

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Source: Xbox

Plusieurs jeux tiers vont faire parler d'eux au cours de ce rendez-vous, qu'ils soient ou non déjà disponibles.

Date et heure du Xbox Partner Preview de mars 2026

Après déjà quatre éditions à chaque assez intéressante, le programme Xbox Partner Preview va faire son retour cette semaine, pas plus tard que ce jeudi 26 mars à 18h00. Comme précédemment, il mettra en avant les projets des partenaires de Microsoft Gaming et nous promet un nouvel aperçu de trois jeux d'ores et déjà dévoilés, ainsi que de nouvelles révélations, premières mondiales et nouveautés à venir dans le Game Pass. Il y a donc clairement de quoi être excité.

Les jeux déjà attendus

Au programme, nous retrouverons Stranger Than Heaven, le prochain titre de SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio, dont nous avions découvert le nom en juin dernier et qui n'était alors pas attendu avant à minima le 1er avril 2026S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl de GSC Game World sera également présent avec la révélation en bonne et due forme de son DLC dont nous avons un léger aperçu en vidéo. Enfin, c'est du gameplay de l'Action-RPG The Expanse: Osiris Reborn d'Owlcat Games qui viendra satisfaire les amateurs de science-fiction. Et ce n'est évidemment pas tout.

Notez que lors du Capcom Spotlight, il était précisé que plus d'informations concernant Onimusha: Way of the Sword seraient fournies dans les jours à venir. Ce serait l'occasion parfaite.

Xbox Partner Preview 26 03 2026

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Lire aussi : Xbox Game Pass : les autres ajouts de mars 2026 dévoilés, qui raviront les abonnés Premium

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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