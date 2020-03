Xbox Series X : cartes Seagate obligatoires et disques durs presque inutiles, un point sur le stockage externe

La Nintendo Switch a ses cartes microSD, et les PS4 et Xbox One ont leurs disques durs externes. Mais quid de la prochaine génération de consoles ? Digital Foundry a fait le point sur le fonctionnement du stockage externe de la Xbox Series X à l'occasion de la présentation de ses caractéristiques techniques.

Premièrement, les disques durs externes en USB 3.2 seront toujours compatibles, avec cependant une grosse contrainte : il ne sera plus possible de faire tourner les jeux installés sur ceux-ci. Ils serviront exclusivement d'unité de stockage externe de données, mais pour bénéficier des temps de chargement ultra-rapides et des autres performances de la Xbox Series X, les fichiers devront impérativement être copiés sur le disque interne de 1 To, ou sur de nouvelles cartes de 1 To également, conçues pour l'occasion. Ce sont celles-ci qui pourront être placées dans le port dédié à l'arrière de la console.

Ces périphériques ont été fabriqués en partenariat avec Seagate, et offrent des performances au disque dur interne NVMe SSD, avec aussi une résistance à la chaleur qui empêche la surchauffe. Les cartes sont petites et pensées pour la portabilité, avec notamment une protection plastique pour les isoler, les joueurs avec une grosse ludothèque pourront donc facilement transporter et échanger leurs périphériques de stockages externes. Il sera aussi possible d'utiliser facilement une même carte sur plusieurs consoles, à condition d'avoir la licence pour activer un jeu sur chaque machine.

La grande inconnue de cet accessoire qui risque bien de devenir obligatoire pour certains, c'est forcément le prix. Mais Microsoft n'a pas encore communiqué à ce sujet, alors il faudra attendre d'approcher de la date de sortie prévue pour fin 2020 pour en savoir plus.