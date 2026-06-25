Xbox Series : il faudra bientôt débourser entre 500 et 800 dollars pour une console, l'augmentation sera mondiale !

Encore et toujours des hausses de prix...





Après un XBOX Games Showcase 2026 riche en belles annonces, la triste réalité vient frapper à la porte. Depuis quelques heures déjà, les posts LinkedIn d'employés de Compulsion Games ayant été licenciés sont apparus et il est même question de ID@Xbox, allant dans le sens de ce que nous rapportions il y a quelques jours... Mais pour l'heure, ce ne sont pas les Xbox Game Studios et leurs jeux qui sont sous le feu des projecteurs, mais les consoles sur lesquelles il est possible d'en profiter... du moins en y mettant le prix.

Vous pensiez que les tarifs révisés en mai 2025 ou ceux d'octobre 2025 aux États-Unis étaient déjà trop élevés ? Eh bien, accrochez-vous, car le prix des Xbox Series X|S va encore augmenter et cette fois ce sera mondial ! À partir du 1er août 2026, il faudra débourser entre 100 $ et 150 $ de plus par appareil en fonction de leur espace de stockage. Les coûts grandissants liés à l'IA et aux datacenters, qui ont vu les prix des SSD et HDD augmenter sont évidemment en cause. De plus, la commercialisation du modèle 2 To de Xbox Series X lancé en 2024 va être stoppée.

Les nouveaux prix des Xbox Series en dollars





Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des tarifs aux États-Unis. Pour le moment, aucun détail concernant les autres devises n'a été donné. Nous actualiserons l'article s'il y a du nouveau.

Produit Ancien Prix Nouveau prix (au 1er août 2026) Xbox Series S 512 Go 399,99 $ 499,99 $ Xbox Series S 1 To 449,99 $ 599,99 $ Xbox Series X Digital 599,99 $ 749,99 $ Xbox Series X 649,99 $ 799,99 $ Xbox Series X 2 To Galaxy Black Special Edition 799,99 $ Arrêt de commercialisation

Entre ça, la Steam Machine hors de prix et la PS5 qui avait subi une hausse, cela va positionner la Switch 2 comme étant la console de la génération actuelle la moins chère du marché. Nous n'aurions clairement pas imaginé ça lors de son lancement il y a seulement un an. Bon, ce sera bref, puisqu'elle sera assez vite aussi chère que la Series S, mais notre affirmation restera tout de même vraie.

Le jeu vidéo va donc encore plus devenir un loisir de riche, une bien triste nouvelle qui n'arrangera en rien la situation des studios puisqu'il y aura de facto moins d'acheteurs pour leurs productions, ce qui continuera d'entraîner des licenciements... Et dire que certains se réjouissaient il y a peu du retour des exclusivités sur XBOX pour Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution. Dans un tel contexte, il n'y a clairement aucun intérêt à sortir une prochaine génération de consoles.

Des explications peu surprenantes





Sur XBOX Wire, il est expliqué que la marque a passé ces derniers mois à travailler avec les fournisseurs en vue d'options pour ne pas avoir à augmenter de nouveau, mais que les coûts de la mémoire et de la RAM multipliés par 2,5 et la possibilité qu'ils doublent encore d'ici l'automne 2027 ont mené à cette décision. Il est également rappelé que les consoles ne sont généralement pas vendues à profit contrairement aux autres appareils électroniques.

Des initiatives pour payer moins cher ?





Face à cette situation, XBOX présente plusieurs alternatives pour s'offrir une console à moindre coût auprès de son public local. Il y a tout d'abord « Buy Now, Pay Later », soit un crédit à la consommation dont raffolent les Américains, via le Microsoft Store et sans intérêt. Vient ensuite un financement à taux zéro sur 12 mois via Amazon, ce qui revient au même.

Plus écologiques, des programmes d'occasion officiels en partenariat avec certaines enseignes proposeront des consoles ayant déjà servi à prix réduit, qui pourront être vendues par les joueurs. Enfin, le Microsoft Store propose des machines reconditionnées avec jusqu'à 100 dollars de réduction.

Un argument pour convaincre les joueurs ?





Enfin il est amusant de noter que la Xbox Series S est qualifiée de console d'entrée de gamme pour profiter des plus gros jeux encore attendus cette année, dont un certain Grand Theft Auto VI. Avec le slogan « Plays best on PS5 » associé au jeu, chacun y va de ses arguments marketing.

Si jamais vous souhaitez une Xbox Series S avec 512 Go de stockage, elle est actuellement disponible à 349,99 € chez Cdiscount.

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