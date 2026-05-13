Xbox teste une mise à jour avec nouvel écran de démarrage et badges Gamerscore

Xbox lance une nouvelle phase de test pour les membres du programme Xbox Insider. Depuis ce 13 mai 2026, certains utilisateurs peuvent découvrir une mise à jour console qui apporte plusieurs ajustements visibles, avec une nouvelle expérience de démarrage, des badges Gamerscore revus et des filtres supplémentaires pour mieux gérer sa bibliothèque de jeux.

Cette mise à jour ne concerne pas encore tous les joueurs Xbox. Comme souvent avec le programme Xbox Insider, le déploiement se fait progressivement. Les nouveautés seront d’abord proposées à une partie des testeurs, avant d’être étendues à davantage d’Insiders dans les semaines à venir. Une disponibilité plus large devrait suivre ultérieurement, une fois les retours collectés et les éventuels ajustements effectués.

Un démarrage modernisé

Le changement le plus immédiatement visible concerne l’allumage de la console. Xbox introduit une nouvelle animation de démarrage, accompagnée d’un nouveau son. L’idée est simple, moderniser cette première interaction avec la machine tout en conservant l’identité visuelle de la marque, notamment autour du logo Xbox et de sa couleur verte emblématique.

Le Gamerscore mis à l’honneur

Les profils des joueurs vont aussi gagner un nouvel élément de personnalisation avec les badges Gamerscore à paliers. Ces badges évolutifs refléteront le score total accumulé par chaque joueur. Ils seront visibles sur le profil ainsi que dans le guide de la console, offrant une manière plus directe de mettre en avant la progression réalisée au fil des années sur l’écosystème Xbox.

Une bibliothèque plus lisible

La bibliothèque de jeux profite également de nouveaux filtres pensés pour clarifier l’accès aux titres. Les joueurs pourront distinguer plus facilement les jeux qu’ils possèdent réellement de ceux qui sont partagés avec eux. Autre ajout pratique, la possibilité d’identifier les jeux installés auxquels l’utilisateur n’a plus accès, un cas fréquent après la fin d’un abonnement, d’un partage ou d’un accès temporaire.

Cette évolution peut sembler discrète, mais elle répond à un vrai besoin de lisibilité. Entre les achats numériques, les jeux issus du Xbox Game Pass, les partages de compte et les installations conservées après expiration d’un droit d’accès, une bibliothèque peut rapidement devenir difficile à comprendre. Ces nouveaux filtres devraient donc faciliter le tri et éviter les mauvaises surprises au moment de lancer un jeu.

Avec cette mise à jour, Xbox poursuit une logique d’amélioration progressive de son interface console. Les nouveautés ne bouleversent pas l’expérience, mais elles touchent à des éléments utilisés au quotidien, le démarrage, le profil et la gestion des jeux. Reste désormais à voir quand ces fonctions sortiront du cadre Xbox Insider pour rejoindre l’ensemble des joueurs.