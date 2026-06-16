XBOX veut fermer Ninja Theory et plusieurs autres de ses studios, Asha Sharma expose la situation de l'entreprise

Le cas des exclusivités





Quelques jours seulement après un XBOX Games Showcase 2026 de qualité, le réveil a de quoi être dur pour les fidèles de la marque, qui ont pourtant été caressés dans le sens du poil avec les annonces de Clockwork Revolution et Gears of War: E-Day en tant qu'exclusivités Xbox Series X|S sur consoles (la rumeur voulant même qu'une version PS5 de ce dernier quasi terminée ait été annulée selon Jeff Grubb).

Dès la semaine dernière, un mémo d'Asha Sharma et Matt Booty a été envoyé en interne aux employés et publié sur XBOX Wire concernant les 100 prochains jours de la marque. Ils y évoquaient un reset de l'entreprise lié à plusieurs points stratégiques alors que l'année fiscale de Microsoft prendra fin le 30 juin prochain. Vous pouvez en lire une traduction en page suivante. Tout suggérait une nouvelle vague de licenciements pour juillet, ce que venait appuyer un article de Jason Schreier parlant également de coupes budgétaires en termes de marketing et dans d'autres domaines. Il confirmait également l'annulation de Gears of War: E-Day sur PS5, qui aurait même surpris certains employés et les revendeurs qui s'apprêtaient à en ouvrir les précommandes. Parler de difficultés économiques, mais ne pas entièrement continuer sur la voie du multiplateforme avec ce rétropédalage au cas par cas n'envoyait pas forcément de bons signaux, mais ce n'était que le début.

Plusieurs studios menacés





C'est ce lundi soir que la situation a pris une tournure encore plus sinistre, aussi bien pour certains développeurs des XBOX Game Studios que les joueurs. C'est encore et toujours Jason Schreier sur Bloomberg qui a annoncé que plusieurs studios appartenant à XBOX seraient actuellement en négociation avec la firme pour tenter d'éviter leur fermeture dans le cadre de la réorganisation prévue par Asha Sharma. Au choix, se racheter pour (re)devenir indépendant avec comme risque d'inévitables licenciements ou trouver un acquéreur. De nombreux employés en auraient été informés afin qu'ils puissent se mettre à chercher un nouvel emploi.

En tête d'affiche, et c'est là le plus choquant, nous retrouvons Ninja Theory ! Oui, le studio basé à Cambridge au Royaume-Uni et qui vient tout juste d'annoncer Senua, son tout nouveau jeu devant sortir en 2027... Ces dernières années, nous avons vu des sociétés fermer et des licenciements avoir lieu après la sortie de projets, qu'ils rencontrent le succès ou bident complètement, mais jamais une situation n'a été aussi lunaire que de dévoiler en grande pompe un jeu auprès des joueurs juste avant de se débarrasser de ses développeurs, remettant littéralement en question sa sortie. The Verge a de son côté confirmé par l'une de ses sources la fermeture à venir de Ninja Theory si aucune solution n'est trouvée.

Parmi les autres concernés qui sont cités, il y a Double Fine Productions, studio de Tim Schafer qui après avoir lancé Keeper l'an dernier est revenu à la charge en avril avec son party brawler multijoueur en équipe baptisé Kiln, sorti en Accès Anticipé. Enfin, le dernier sur la liste n'est autre que Compulsion Games, à qui nous devons South of Midnight, qui s'est offert une deuxième vie sur PS5 et Switch 2 en mars dernier. Certes, nous n'avons pas affaire à des hits commerciaux, mais ces œuvres qualitatives ont su trouver leur public. Et après tout, si elles ont pu voir le jour, c'est que l'ancienne direction de XBOX a forcément donné son accord, puisqu'elle cherchait à alimenter le Game Pass avec des titres originaux de différentes envergures.

Sur Bluesky, Jason Schreier a ajouté que ces trois-là ne sont pas les seuls courant un risque de fermeture, donc les prochains jours et semaines apporteront sans doute encore d'autres tristes nouvelles de ce genre. Croisons les doigts pour que nos Français d'Arkane Studios à Lyon soient épargnés, eux qui travaillent actuellement sur un jeu Marvel's Blade qui ne s'est pas remontré depuis son annonce fin 2023.

Désormais, il semble que seules les grosses licences aient un avenir sous la direction d'Asha Sharma.

Des départs à des postes clés





Pour terminer, d'autres nouvelles qui pourraient ou non avoir un lien avec cette situation sont tombées ce lundi. The Game Business a ainsi rapporté le départ de Craig Duncan, qui était à la tête des Xbox Game Studios depuis novembre 2024, et supervisait notamment les développeurs précédemment cités. Sa bras droit (chief of staff) Louise O'Connor fait aussi ses bagages après être restée 9 mois en poste. Tous les deux venaient de Rare.

Enfin, le responsable de Treyarch Mark Gordon va lui aussi quitter ses fonctions après 22 ans passés dans le studio, comme annoncé sur Twitter / X. Il sera remplacé par Kevin Hendrickson et Yale Miller.

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