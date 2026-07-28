Xenoblade Chronicles 2 : les nouveautés de la version Switch 2 pleinement présentées, les fans de Xenosaga peuvent se réjouir !

Alrest plus net que jamais sur Switch 2





Le mois dernier, Nintendo a régalé les fans de la licence Xenoblade lors de son Direct avec de multiples annonces pour les possesseurs d'une Switch 2. Outre le futur Xenoblade Genesis, c'est bien toute la trilogie aussi baptisée Saga de Klaus qui va bénéficier de Nintendo Switch 2 Edition jusqu'en fin d'année, proposant du contenu inédit en plus d'améliorations techniques. Après Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - NS2 Edition (lire le test), qui sortira en boîte cette semaine, c'est donc Xenoblade Chronicles 2 - NS2 Edition qui va sortir sur l'eShop ce jeudi 30 juillet. Pour l'occasion, ses nouveautés ont été introduites en vidéo et ont de quoi plaire.

Bande-annonce FR (anglais sous-titré)

Quelques ajouts plaisants





Outre un framerate à 60 fps avec de la 4K en mode TV et du 1080p en Portable, Pyra et Myhtra vont donc bénéficier de nouvelles apparences réalisées par Masatsugu Saito, visibles aussi bien lors des phases de gameplay que les cinématiques. Mieux encore, le tout nouveau mode Assaut mercenaire permettra de contrôler un groupe de six Lames au maximum pour faire face à des ennemis lors de missions prédéfinies.

Enfin, et c'est là le plus intéressant pour les fans des œuvres de Tetsuya Takahashi, une Lame rare inédite va être ajoutée, baptisée MOMO, disposant de sa propre quête. Si son nom et son apparence vous disent quelque chose, c'est bien normal, puisqu'à l'instar de KOS-MOS ou T-elos, elle est issue de Xenosaga ou son acronyme signifie Multiple Observative Mimetic Organicus ! Et justement, nous pourrons choisir de combattre avec elle en mode Imaginaire ou Réelle, modifiant au passage son élément (Lumière ou Ombre). Faut-il y voir autre chose que du fan service ?

Bande-annonce en japonais

Vous trouverez ci-dessous des vidéos partagées par le compte X / Twitter officiel de la licence si vous souhaitez en voir davantage.

Par ailleurs, Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country bénéficiera lui d'une mise à jour gratuite le 30 juillet avec les mêmes améliorations techniques sur Switch 2, nécessitant évidemment d'avoir acheté le DLC sur l'eShop via le Pass d'extension ou sa version physique.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition sortira au format physique le 1er octobre 2026 et peut être précommandé chez Cdiscount et sur Amazon au prix de 54,99 €. ou à la Fnac à 59,99 € avec 10 € offerts sur votre compte.