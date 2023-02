Xenoblade Chronicles 3 : la Vague 3 du Pass d'extension et son héroïne Masha datées, un premier teaser avec Shulk pour le DLC narratif !

L'été dernier, Nintendo et MonolithSoft ont sorti l'excellent Xenoblade Chronicles 3, qui a depuis eu droit à deux séries d'ajouts payants via son Pass d'extension, la première disponible au lancement avec des tenues alternatives et la deuxième en fin d'année avec l'ajout d'Ino, l'adorable Paladin noponique. La Vague 3 avait alors été teasée, prévue pour le printemps 2023, devant à nouveau ajouter une Héroïne et de nouveaux Défis de l'arène dont le visuel suggérait la possibilité d'y utiliser plusieurs Héros à la fois. Le Nintendo Direct de ce soir servant à faire la lumière sur les jeux et contenus de la première moitié de l'année a donc sans surprise introduit ce futur contenu.

Nous pourrons ainsi découvrir Masha, la Lapidaire à compter du 16 février, capable de crafter des accessoires à l'aide d'un minerai spécial. Le Grand défi de l'Achisage sera de son côté une expérience de type rogue-like en choisissant notre Héros. Mais surtout, la Vague 4 a été teasée ! Oui, le DLC narratif se dévoile enfin et nous montre plusieurs personnages qui semblent être ceux des statues de la Cité, dont Shulk et sans doute Rex dans une version âgée, laissant penser qu'il s'agira encore une fois d'une préquelle.

Xenoblade Chronicles 3 est vendu à partir de 40,65 € sur Amazon, tandis que son Pass d'extension est disponible au prix normal de 29,99 €.

Lire aussi : TEST Xenoblade Chronicles 3 : la vie est un éternel changement