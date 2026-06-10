Xenoblade Chronicles : la trilogie s'offre des Nintendo Switch 2 Edition avec pas mal de petites nouveautés

Plein de nouveautés en vue pour la trilogue Xenoblade Chronicles





Ce mardi, lors du Nintendo Direct, nous avons eu l'annonce du prochain jeu de MonolithSoft, un Xenoblade Genesis pour le moins surprenant sur la forme, qui reste encore assez mystérieux et a de quoi faire cogiter les fans. S'il s'agissait de la cerise sur le gâteau, l'autre actualité entourant la licence était fortement attendue et s'est révélée bien plus généreuse que nous pouvions l'espérer. En effet, les trois épisodes numérotés de la licence vont bénéficier au fil des mois d'une Nintendo Switch 2 Edition leur apportant un framerate à 60 fps et une résolution en 4K en mode TV et Full HD en Portable. Les cinématiques devraient également devenir plus fluides. De plus, du contenu inédit sera présent pour chaque jeu, comme détaillé plus bas.

Calendrier de sorties et prix





Les joueurs ayant déjà les jeux sur Switch pourront tout simplement payer 9,99 € pour chaque mise à niveau. Les nouveaux venus vont de leur côté avoir le choix entre des versions numériques et sur cartouche, ces dernières demandant de patienter plusieurs mois supplémentaires pour les deux premiers épisodes. Cela devrait toutefois ravir les collectionneurs si tout est bien sur les cartouches. Dans ce cas, le tarif fixé sera de 69,99 € (certains revendeurs les proposent déjà à moins cher en précommande). Oui, cela commence à faire cher la trilogie, mais cela en vaut clairement la peine. Ajoutez à cela les deux Pass d'extension coûtant chacun 29,99 € et qui ne seront pas inclus.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition En numérique sur l'eShop : disponible depuis le 9 juin.

En physique : 30 juillet 2026 (Cdiscount, Fnac, Amazon). Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition En numérique sur l'eShop : 30 juillet 2026.

En physique : 1er octobre 2026 (Cdiscount, Fnac, Amazon). Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition En numérique sur l'eShop : 3 décembre 2026.

En physique : 3 décembre 2026 (Cdiscount, Fnac, Amazon).

Et comme vous pouvez le constater, il est déjà possible de craquer pour le patch du premier épisode, qui semble être plutôt bien reçu de ce que nous avons pu voir. Pour rappel, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition y a eu droit en début d'année, mais les retours ont été assez négatifs, surtout que rien n'a été modifié pour le lancement en boîte.

Un point sur les nouveautés





Du côté de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition NS2E, nous pouvons désormais utiliser un véhicule appelé Turbo Jet pour nous déplacer à toute vitesse, effectuer des défis et des courses. Chaque personnage jouable a également reçu de l'équipement supplémentaire en lien avec ce mode de déplacement et un doublage intégral des tête-à-tête a été réalisé ! Que les développeurs aient réussi à réunir les castings anglais et japonais pour l'occasion est à saluer. Le contenu Un avenir commun (Future Connected) bénéficie lui aussi des améliorations techniques et du Turbo Jet.

Clairement, cela donne envie de lancer une partie en NG+ et repasser des dizaines d'heures à arpenter Bionis et Mechonis.

En ce qui concerne Xenoblade Chronicles 2 NS2E, il va de son côté permettre de contrôler directement les Lames durant des affrontements de mercenaires dans un mode de jeu inédit, une Lame rare et sa quête associée seront ajoutées, de même que de l'équipement pour Pyra et Mythra.

L'extension standalone Torna - The Golden Country va également bénéficier de la mise à jour le 30 juillet, améliorant donc son framerate et sa résolution. Pour les possesseurs de l'édition physique, bonne nouvelle, ce sera gratuit ! Si vous l'avez obtenue via le Pass d'extension, il sera nécessaire d'effectuer la mise à niveau payante.

Enfin, Xenoblade Chronicles 3 NS2E ajoutera un mode Horde avec vue de dessus, un Héros inédit et sa quête, ainsi que davantage de scènes doublées en anglais et japonais. Clairement, tout a été fait pour justifier de faire repasser la communauté à la caisse.

Vous trouverez des visuels pour chacun de ces jeux en page suivante.