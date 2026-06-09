Xenoblade Genesis : un tout nouveau monde de fantasy rappelant Fire Emblem: Three Houses pour le renouveau de la licence

Un nouveau commencement





Après avoir remis en avant l'ensemble de la trilogie Xenoblade Chronicles qui va disposer de versions Switch 2, Nintendo a finalement dévoilé ce sur quoi travaille actuellement MonolithSoft et à priori Tetsuya Takahashi. La saga de Klaus s'est bien conclue avec Future Redeemed, bien que le nouveau contenu de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition continuait de proposer des connexions pour le moins intéressantes.

Eh bien, de prime abord, tout laisse penser que celui qu'il faut appeler Xenoblade Genesis sera réellement un nouveau départ pour la licence, car à peu de choses près, nous n'avons pas vraiment l'impression d'avoir affaire à la série, seul le plan de fin étant réellement évocateur, rappelant les précédentes illustrations des jaquettes. Ironiquement, la vidéo nous a davantage fait penser à Fire Emblem: Three Houses.

De premiers éléments de lore qui interrogent





Bon, les thèmes religieux, psychologiques et eschatologiques devraient à nouveau être au cœur de l'œuvre puisqu'il est d'ores et déjà question de l'Anima, qualifiée de source de toutes choses, et des éléments primordiaux (l'eau, le feu et le vent). De plus, ce monde de fantasy semble exister à l'intérieur d'un anneau-monde, voire d'une sphère, défiant clairement les lois de la physique. Ajoutons à cela la présence de six « soleils », de quoi donner des sueurs froides à un Trisolarien, et nous obtenons un décor pour le moins singulier.

Pour le reste, l'Anima permet d'utiliser une sorte de magie par des guerriers appelés Vaisselaï, de quoi rappeler le système de Lames et Pilotes avec les cristaux-cœurs par exemple. D'ailleurs, il est fait mention d'un cristal d'Anima servant à décupler les pouvoirs en contrepartie de l'enregistrement des actions et pensées... Cela fait penser à un dérivé de l'Iris et n'inspire clairement pas confiance.

En termes d'intrigue, il semble qu'une bonne partie de l'histoire prendra place dans l'académie de Leukos qui forme les Vaisselaï. Deux races sont distinguables, avec des êtres humains classiques et d'autres ayant des oreilles d'elfes, en plus d'un système de castes puisqu'il est question de noblesse. Nous pourrons également chevaucher de drôles de montures sur terre, mais aussi dans les airs ! Enfin, il est question de la vengeance d'un dieu déchu, de quoi laisser la porte ouverte au retour d'anciens personnages.

Xenoblade Genesis n'est pas attendu avant 2027 sur Switch 2, donc nous avons pleinement le temps de nous poser des questions et d'en apprendre plus à son sujet. De premiers visuels sont à retrouver en page suivante.

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