XREAL AURA accueille Demeo et transforme votre table en donjon virtuel

Les futures lunettes de réalité étendue de XREAL commencent à préciser leur catalogue. Demeo, le dungeon crawler coopératif de Resolution Games, bénéficiera d’une adaptation spécialement pensée pour les XREAL AURA et leur affichage optique transparent.

Le principe restera fidèle à celui qui a fait le succès de Demeo, avec un plateau de jeu virtuel installé directement dans l’environnement réel du joueur. Grâce à l’affichage transparent des lunettes, les aventuriers pourront observer leur table physique tout en manipulant les figurines, les cartes et les dés numériques placés devant eux.

Cette intégration doit profiter du champ de vision de 70 degrés des XREAL AURA. Cette valeur reste plus limitée que celle des principaux casques de réalité virtuelle, mais elle se montre particulièrement large pour des lunettes reposant sur une technologie optique transparente. Le plateau devrait ainsi occuper une partie importante du champ visuel sans couper totalement le joueur de son environnement.

Développé dès son origine pour la réalité virtuelle, Demeo reprend les codes des jeux de rôle sur table. Jusqu’à quatre joueurs explorent des donjons composés de plusieurs niveaux, affrontent des créatures et utilisent différentes cartes pour se déplacer, attaquer ou soutenir leurs compagnons. Les parties reposent sur un système au tour par tour qui laisse le temps à chaque groupe d’élaborer sa stratégie.

La version destinée aux XREAL AURA conservera également le cross-play complet avec les autres plateformes. Les joueurs équipés des lunettes pourront donc rejoindre des utilisateurs présents sur Meta Quest, Apple Vision Pro, PICO, PlayStation VR2 ou Samsung Galaxy XR. Le multijoueur restera aussi accessible avec les versions classiques disponibles sur PC, Mac, iOS et PlayStation 5.

Cette compatibilité étendue évitera de fragmenter davantage la communauté du jeu. Elle permettra également à un groupe de réunir des participants utilisant des équipements très différents, des lunettes XR légères jusqu’aux consoles et aux ordinateurs traditionnels.

Les XREAL AURA fonctionneront sous Android XR, le système spatial développé par Google. Elles seront accompagnées d’un boîtier externe intégrant la plateforme Snapdragon Reality Elite, tandis que les lunettes utiliseront également le coprocesseur spatial XREAL X1S. Leur lancement est prévu pour l’automne 2026, notamment en France, mais leur prix définitif reste encore inconnu.

L’arrivée de Demeo illustre surtout le type d’expérience que XREAL souhaite proposer avec ses nouvelles lunettes. Plutôt que d’isoler complètement le joueur dans un environnement virtuel, le dispositif doit superposer des contenus interactifs au monde réel et transformer une simple table en véritable plateau de jeu numérique.