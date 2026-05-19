Yodelee Golf, le nouveau PixelJunk mélange golf, coopération et joyeux chaos vocal

Le studio japonais Q-Games, connu pour la série PixelJunk, annonce Yodelee Golf, un nouveau jeu coopératif prévu sur Steam. Le titre sera présenté jouable lors du BitSummit PUNCH, organisé à Kyoto du 22 au 24 mai 2026, mais il intrigue déjà par son concept. Derrière son apparence de jeu de golf cosy, Yodelee Golf semble surtout vouloir proposer une aventure multijoueur absurde, ouverte et volontairement imprévisible.





Le principe repose sur une idée simple. Jusqu’à quatre joueurs doivent avancer ensemble dans un monde ouvert, avec une seule balle à gérer. Mais le golf n’est ici qu’un élément parmi d’autres. L’univers promet des montagnes, des grottes secrètes, des bateaux, des gondoles, des motos, des monstres et même des canards en plastique. Q-Games semble donc moins viser la simulation sportive que le bac à sable coopératif, où chaque partie peut rapidement tourner au désordre organisé.

Parmi les principales fonctionnalités annoncées, nous retrouvons : Une aventure coopérative jusqu’à quatre joueurs

Du multijoueur en ligne

De la coopération locale en écran partagé

La compatibilité Steam Remote Play Together

Une seule balle à partager entre les joueurs

Un monde ouvert à explorer

Des environnements variés avec montagnes, grottes, bateaux et gondoles

Des motos, des monstres et des canards en plastique

Un système vocal qui transforme les paroles des joueurs en grandes lettres 3D

Des lettres capables d’interagir avec l’environnement

Un système d’écho dynamique

Des succès Steam

La sauvegarde dans le cloud

Une localisation prévue dans de nombreuses langues, dont le français

La mécanique la plus originale vient clairement de la voix. Les paroles des joueurs sont transcrites en temps réel sous forme de grandes lettres en 3D, visibles dans l’univers du jeu. Ces lettres ne sont pas seulement décoratives, puisqu’elles peuvent interagir avec le monde. Autrement dit, parler, crier ou yodler pourrait devenir une véritable mécanique de gameplay, avec des effets concrets sur les situations rencontrées.

Cette idée s’accompagne d’un système d’écho dynamique, pensé pour renforcer l’intégration de la voix dans l’environnement. Le concept reste encore à observer en conditions réelles, mais il pourrait donner une identité assez marquée au jeu, surtout en coopération. Yodelee Golf mise visiblement sur les réactions spontanées des joueurs, les accidents physiques et les moments de confusion partagée.





Le jeu sera présenté pour la première fois au public pendant le BitSummit PUNCH, sur le stand de Q-Games. Les visiteurs pourront essayer un défi de mini-golf, tandis qu’une présentation en direct avec des influenceurs est également prévue le samedi 23 mai. Cette première démonstration devrait permettre de vérifier si le mélange entre golf, exploration et interactions vocales fonctionne vraiment manette en main.

Pour le moment, Yodelee Golf n’a pas encore de date de sortie précise. Le jeu est annoncé sur Steam, tandis que les autres plateformes restent à déterminer. Sa fiche mentionne déjà plusieurs langues, dont le français, l’anglais, le japonais, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le portugais brésilien, le polonais, le russe, le coréen, l’arabe et le chinois. Le projet semble donc pensé dès le départ pour une diffusion internationale.

Avec Yodelee Golf, Q-Games reste fidèle à son goût pour les concepts atypiques. Le studio ne cherche pas à proposer un jeu de golf traditionnel, mais plutôt une expérience coopérative où le sport devient un prétexte à l’exploration, à la physique et aux interactions absurdes. Reste à voir si ce joyeux chaos trouvera son équilibre entre accessibilité, amusement immédiat et vraie profondeur de jeu.