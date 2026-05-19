Yoshi and the Mysterious Book arrive cette semaine sur Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 accueillera cette semaine une nouvelle exclusivité avec Yoshi and the Mysterious Book, attendu le 21 mai 2026. Cette nouvelle aventure place Yoshi au cœur d’un livre parlant, Mysterius, dont les pages renferment un monde coloré peuplé de créatures inconnues. Le point de départ reste volontairement simple et très accessible, un livre tombe du ciel sur l’île des Yoshis, puis invite ses nouveaux compagnons à partir à la découverte de son contenu.

Cette promesse donne au jeu une identité assez différente d’une aventure de plateforme classique. Ici, il ne s’agit pas seulement de traverser des niveaux, mais d’observer, tester, manipuler et comprendre les êtres rencontrés. Yoshi pourra interagir avec les créatures de différentes manières, en leur sautant dessus, en les portant, en les avalant ou en étudiant leurs réactions avec l’environnement. Certaines produiront des plantes, d’autres souffleront des bulles permettant de flotter dans les airs, tandis que quelques-unes réagiront même en chantant.

Le concept semble donc s’appuyer sur une forme d’expérimentation douce, dans l’esprit des productions familiales de Nintendo. Chaque découverte pourra ouvrir une nouvelle piste d’exploration, avec l’objectif de remplir progressivement les pages de Mysterius. Le jeu demandera aussi de nommer les nouvelles créatures rencontrées, soit en faisant appel à son imagination, soit en laissant le livre parlant proposer une suggestion. Une idée simple, mais qui peut renforcer l’attachement aux petites espèces croisées au fil de l’aventure.

L’histoire ne se déroulera toutefois pas sans perturbation. Bowser Jr. et Kamek seront également sur les traces d’une mystérieuse découverte, ce qui devrait apporter un enjeu supplémentaire à cette exploration. Sans forcément promettre une confrontation permanente, cette présence rappelle que l’univers de Yoshi garde un lien direct avec l’imaginaire de Mario. Le ton semble rester léger, curieux et accessible, avec une place importante accordée à l’émerveillement plutôt qu’à la difficulté pure.

Chaque chapitre du livre transportera Yoshi dans une nouvelle destination. Le communiqué évoque notamment des forêts verdoyantes, des montagnes balayées par les vents et des littoraux ensoleillés. Chaque environnement devrait proposer sa propre faune et sa propre flore à étudier, avec de nouvelles interactions à découvrir au fil de la progression. De nouveaux chapitres se débloqueront également au cours de l’aventure, élargissant peu à peu les possibilités d’exploration.

Les figurines amiibo compatibles seront aussi de la partie. Leur utilisation permettra d’obtenir chaque jour des runes supplémentaires, utiles pour débloquer des indices sur les découvertes. Cette fonctionnalité restera optionnelle, mais elle confirme que Nintendo conserve un lien avec son écosystème d’accessoires. Les figurines amiibo seront vendues séparément, comme d’habitude.

Avec Yoshi and the Mysterious Book, Nintendo semble vouloir proposer une aventure plus contemplative, centrée sur la curiosité et le plaisir de comprendre un monde vivant. Le titre pourrait trouver sa place auprès des joueurs qui aiment explorer tranquillement, expérimenter sans pression et retrouver l’univers de Yoshi dans une formule plus tournée vers la découverte. Le lancement est prévu le 21 mai 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.