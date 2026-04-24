Yoshi and the Mysterious Book continue de présenter son magnifique univers livresque en vidéo

À la découverte des créatures de Mysterius





Après avoir présenté plus en détail et daté Splatoon Raiders, Nintendo est de retour avec Yoshi and the Mysterious Book, sa prochaine exclusivité Switch 2 mettant en scène l'adorable dinosaure que nous avons récemment pu voir en action dans Super Mario Galaxy Le Film. Pour ne pas changer, c'est une longue bande-annonce overview faisant le tour du contenu global du jeu qui a donc été mise en ligne. Une fois de plus, la firme de Kyoto en montre le minimum pour ne pas trop spoiler, puisque tout le principe de cette aventure consiste à effectuer des découvertes sur les créatures peuplant les pages de Mysterius, un drôle de livre tombé du ciel.

De nouveaux détails dévoilés





Notez qu'il y aura à minima six chapitres (Forêt, Montagne, Bord de mer, Vallée paisible, Pays des insectes et Îlot lointain), chacun se débloquant en obtenant un certain nombre d'étoiles. La créativité semble clairement au rendez-vous, contrairement à la difficulté, à voir si le 100 % donnera un minimum de fil à retordre... En plus de Bowser Jr., ce bon vieux Kamek sera évidemment de la fête, le duo recherchant le Morphénix, qui pourrait donc être une créature.

Vous trouverez ci-dessous un résumé du contenu fourni par Nintendo :

Les capacités de Yoshi - Utilisez la langue de Yoshi pour avaler toutes sortes d’objets, visez et lancez des œufs, planer dans les airs et réalisez des attaques rodéos pour écraser toutes sortes de choses. Dans ce titre, vous découvrirez une nouvelle fonctionnalité, le coup de queue de Yoshi , que vous utiliserez pour faire monter des créatures sur son dos et bien plus encore. Les capacités de Yoshi peuvent également vous permettre de dévoiler des secrets et de découvrir de nombreuses surprises dans l’environnement.

- Utilisez la langue de Yoshi pour avaler toutes sortes d’objets, visez et lancez des œufs, planer dans les airs et réalisez des attaques rodéos pour écraser toutes sortes de choses. Dans ce titre, vous découvrirez , que vous utiliserez pour faire monter des créatures sur son dos et bien plus encore. Les capacités de Yoshi peuvent également vous permettre de dévoiler des secrets et de découvrir de nombreuses surprises dans l’environnement. Chercher et découvrir - Laissez-vous guider par votre curiosité en interagissant avec les créatures fascinantes que Yoshi rencontre et apprenez tout ce que vous pouvez à leur sujet. Yoshi peut, par exemple, manger les créatures pour découvrir leur goût, leur lancer un œuf pour voir comment elles réagissent, ou les faire grimper sur son dos à l’aide de son coup de queue . Une fois votre étude terminée, faites une grande découverte qui clôturera vos recherches et vous ramènera auprès de Mysterius. Donnez ensuite un nom à la créature que vous avez découverte ou demandez au livre parlant de vous en suggérer un. Ce sera à vous de faire preuve d’imagination, d’expérimenter et de répertorier vos découvertes pour remplir les pages de Mysterius.

- Laissez-vous guider par votre curiosité en interagissant avec les créatures fascinantes que Yoshi rencontre et apprenez tout ce que vous pouvez à leur sujet. Yoshi peut, par exemple, . Une fois votre étude terminée, faites une grande découverte qui clôturera vos recherches et vous ramènera auprès de Mysterius. Donnez ensuite un nom à la créature que vous avez découverte ou demandez au livre parlant de vous en suggérer un. Ce sera à vous de faire preuve d’imagination, d’expérimenter et de répertorier vos découvertes pour remplir les pages de Mysterius. Explorez toutes les pages du livre - Tout au long de votre progression, de nouveaux chapitres du livre se débloqueront pour élargir vos possibilités de recherche. Parcourez les montagnes, les régions côtières, les vallées et bien d’autres lieux encore, et rencontrez en chemin de nombreuses créatures aux caractéristiques variées : certaines chantent, d’autres sont duveteuses et ont la faculté de se multiplier, d’autres encore ressemblent à des abeilles et se déplacent en essaim. Vous ne saurez jamais ce que vous pourrez découvrir au cours de vos expéditions.

- Tout au long de votre progression, de nouveaux chapitres du livre se débloqueront pour élargir vos possibilités de recherche. Parcourez les montagnes, les régions côtières, les vallées et bien d’autres lieux encore, et rencontrez en chemin de nombreuses créatures aux caractéristiques variées : certaines chantent, d’autres sont duveteuses et ont la faculté de se multiplier, d’autres encore ressemblent à des abeilles et se déplacent en essaim. Vous ne saurez jamais ce que vous pourrez découvrir au cours de vos expéditions. Scannez les figurines amiibo - Scannez certaines figurines amiibo pour recevoir une prédiction et des runes en fonction du résultat. Les runes que vous avez collectées vous permettront de débloquer des indices sur les créatures que vous n’avez pas encore trouvées et des prédictions concernant de nouvelles découvertes.

- Scannez certaines figurines amiibo pour en fonction du résultat. Les runes que vous avez collectées vous permettront de débloquer des indices sur les créatures que vous n’avez pas encore trouvées et des prédictions concernant de nouvelles découvertes. Des surprises vous attendent - Yoshi ne sera pas le seul à explorer le contenu du livre mystérieux. Il semblerait que Bowser Jr. et Kamek soient eux aussi à la recherche d’une découverte. À vous de mener l’enquête pour savoir où leur piste les mènera.

Pour rappel, Yoshi and the Mysterious Book est attendu le 21 mai prochain et vous pouvez le précommander dès 51,99 € chez Leclerc.