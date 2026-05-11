Yu-Gi-Oh! Duel Links, les qualifications pour le championnat du monde 2026 sont lancées

Le rendez-vous est désormais fixé pour les meilleurs Duellistes de la planète. Konami a lancé la campagne Road to Worlds dans Yu-Gi-Oh! Duel Links, afin de préparer les qualifications menant au Yu-Gi-Oh! World Championship 2026, organisé cette année à Tokyo, au Japon. L’événement mondial réunira plusieurs catégories, dont Yu-Gi-Oh! Duel Links en formats Speed Duel et Rush Duel, ainsi que Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL et le jeu de cartes à collectionner physique.

Dans Yu-Gi-Oh! Duel Links, les joueurs pourront tenter leur chance à travers deux parcours distincts. Les qualifications Speed Duel se tiendront du 1er au 15 juin 2026, avec une seconde phase programmée du 12 au 15 juin. Le format Rush Duel aura droit à une fenêtre plus courte, du 1er au 8 juin, avant une seconde phase prévue du 5 au 8 juin. Les meilleurs joueurs de chaque catégorie pourront ainsi décrocher leur place pour la grande compétition mondiale au Japon.





Pour accompagner cette montée en tension compétitive, Konami déploie également une campagne de récompenses en jeu. Les joueurs qui se connecteront pendant l’événement pourront récupérer plusieurs bonus, répartis entre les deux formats de Duel.

Les récompenses de connexion incluent :

Speed Duel : la carte Dragon Cramoisi en version Prismatique, ainsi que le Deck de Structure Junk Enforcers .

: la carte en version Prismatique, ainsi que le Deck de Structure . Rush Duel : Magicien Sombre et Magicienne des Ténèbres en version Prismatique et style OR, accompagnés du Deck de Structure Quest of Transam .

: et en version Prismatique et style OR, accompagnés du Deck de Structure . Bonus supplémentaires : jusqu’à 1 000 Gemmes, des Tickets de Rêve UR/SR et des Tickets de déblocage de personnage.





L’objectif est clair, permettre aux vétérans comme aux joueurs plus occasionnels de renforcer leur collection avant les phases de qualification. Cette campagne arrive donc à un moment stratégique, alors que la scène compétitive de Yu-Gi-Oh! Duel Links va progressivement se concentrer sur la course au championnat du monde.

L’actualité du jeu s’enrichit aussi avec l’arrivée de nouvelles BOX. La Rush Mini BOX Eternal Genesis est déjà disponible, tandis que la Speed Main BOX Red Supernova est attendue pour le 21 mai 2026. Ces ajouts devraient permettre aux joueurs d’ajuster leurs stratégies et de préparer de nouvelles approches avant les qualifications de juin.

Cette campagne intervient alors que Yu-Gi-Oh! Duel Links vient de franchir un nouveau cap symbolique. Konami annonce que le jeu a dépassé les 150 millions de téléchargements dans le monde, avec plus de 65 milliards de cartes collectées et plus de 6 milliards de duels disputés depuis son lancement. Près de dix ans après son arrivée, le titre continue donc de tenir une place importante dans l’écosystème numérique de Yu-Gi-Oh!





Disponible gratuitement sur l’App Store, Google Play et PC via Steam, Yu-Gi-Oh! Duel Links transpose l’univers imaginé par Kazuki Takahashi dans une formule pensée pour des duels rapides, accessibles et compétitifs. Avec cette nouvelle campagne Road to Worlds, les Duellistes ont désormais une date à cocher, le 1er juin, point de départ d’une nouvelle course vers la scène mondiale.