PREVIEW Assassin’s Creed Black Flag Resynced : entre modernisation et nostalgie maîtrisée ?

Une mer qui brille de mille détails





Nous avons assisté à une longue présentation d'Assassin’s Creed Black Flag Resynced, une session hands-off qui nous a permis de replonger dans cet épisode culte sous un nouveau jour. Ubisoft annonce ici un « remake fidèle », entièrement retravaillé avec la dernière version du moteur Anvil, une déclaration qui donne immédiatement le ton, celui de moderniser sans trahir. Nous retrouvons ainsi la même histoire, les mêmes personnages et cette fresque de piraterie devenue iconique au fil des années, avec Edward Kenway toujours au centre de cette odyssée maritime.

Une refonte visuelle évidente.

Dès les premières séquences, une sensation familière s’installe, presque rassurante. Les Caraïbes s’ouvrent à nouveau devant nous, avec leurs eaux turquoise, leurs îles sauvages et cette promesse constante d’aventure. Pourtant, derrière cette base inchangée, La firme semble vouloir injecter une nouvelle énergie, à travers des améliorations techniques et des ajustements de gameplay pensés pour les standards actuels. Cette première prise de contact laisse donc entrevoir un équilibre délicat entre respect du matériau d’origine et volonté d’évolution. Une partition qu'Ubisoft tente de jouer avec précision, en conservant l’essence de Black Flag tout en l’habillant d’une nouvelle génération. Reste à savoir si ce choix assumé suffira à transformer ce retour en véritable renaissance, ou s’il s’agira simplement d’un hommage soigné à une aventure déjà gravée dans les mémoires.

En outre, avec cette version Resynced, le regard est immédiatement happé par une refonte visuelle évidente, sans pour autant tomber dans une transformation radicale. Le studio a clairement poli son joyau avec soin grâce à une version modernisée du moteur Anvil, et cela se ressent dans chaque recoin des Caraïbes. Les textures gagnent en finesse, les matériaux accrochent davantage la lumière, et les environnements affichent une densité nouvelle qui renforce l’immersion. La végétation, notamment, s’impose comme l’un des grands gagnants de cette remise à niveau, avec des environnements plus épais, plus vivants, presque étouffants par moments.

Cette richesse visuelle s’accompagne également de nouveaux éléments disséminés dans les décors, donnant parfois l’impression de redécouvrir des zones pourtant bien connues. Les ports grouillent davantage de vie, les villages respirent un peu plus, et les océans, toujours aussi majestueux, profitent d’effets retravaillés qui accentuent leur profondeur et leur imprévisibilité. Pourtant, malgré ces améliorations indéniables, certains aspects trahissent encore les fondations d’origine. Les animations secondaires, par exemple, manquent parfois de naturel, et certaines surfaces accusent encore le poids des années. Un équilibre subtil entre modernité et héritage, qui donne au jeu une identité visuelle séduisante, sans totalement masquer ses racines.