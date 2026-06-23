PREVIEW Dragon Ball Xenoverse 3 : le retour que les fans attendent depuis bien lontemps...

Un nouveau style visuel qui abandonne enfin le passé





Plus de dix ans après le lancement du premier épisode (2015... le temps passe vite...), Dragon Ball Xenoverse 3 se prépare à prendre la relève avec une ambition clairement affichée, celle de faire évoluer la formule sans renier son ADN. Développé par le studio légendaire Dimps (oui, ils sont toujours là) et édité par Bandai Namco, le titre est attendu pour 2027 sur PS5, Xbox Series X & S et PC. Nous avons pu assister à une présentation détaillée du jeu lors d'une session hands-off. L'occasion de découvrir plusieurs nouveautés majeures concernant le système de combat, ou encore l’univers global du jeu. Le mot d'ordre semble être la "Connexion" : connexion avec le monde de Dragon Ball, avec les héros emblématiques de la licence, mais aussi avec les autres joueurs à travers des activités coopératives plus développées.

Un rendu plus naturel et plus fidèle à l'univers imaginé par Akira Toriyama.

La première chose qui attire l'œil dans Dragon Ball Xenoverse 3 est sans aucun doute son évolution artistique. Après des années passées avec le même moteur graphique et une direction visuelle qui commençait à montrer ses limites, ce nouvel épisode semble vouloir repartir sur des bases plus modernes. La disparition du célèbre effet brillant et métallique appliqué aux personnages constitue probablement le changement le plus marquant ; sabrez le champagne ! À la place, les développeurs misent désormais sur un cell-shading attrayant, offrant un rendu plus naturel et plus fidèle à l'univers imaginé par Akira Toriyama. Les modèles des personnages ont également été retravaillés, avec des proportions plus harmonieuses et une présence à l'écran nettement plus convaincante. Les effets de lumière participent eux aussi à cette montée en gamme, apportant davantage de relief aux scènes et mettant mieux en valeur les combattants lors des affrontements.

La nouvelle zone centrale, elle, laisse également entrevoir un travail conséquent sur les environnements. Cette immense cité semble particulièrement vaste, avec de nombreux bâtiments, éléments décoratifs et animations qui donnent vie à l'ensemble. L'impression de parcourir un véritable lieu habité est bien présente, renforçant l'immersion au sein de la licence. Les décors affichés paraissent détaillés et profitent eux aussi des améliorations apportées au moteur graphique. La nouvelle caméra placée derrière l'épaule du personnage contribue également à mettre davantage en valeur les environnements lors des phases d'exploration. Le tout paraît fluide au premier abord, ce qui est particulièrement important pour un jeu où les déplacements aériens et les affrontements spectaculaires occupent une place centrale.

Seulement voilà, malgré ces avancées, cette première présentation laisse apparaître plusieurs limites qui méritent d'être soulignées ; c’est pour cela, pour le moment, prenons des pincettes sur ce que nous allons dire... Certaines animations semblent encore assez rigides. Quelques poses emblématiques souffrent également d'erreurs étonnantes, notamment lors de certaines techniques iconiques dont les postures ne correspondent pas toujours à celles de l'anime (la position des mains du Kame Hame-Ha par exemple). Les destructions environnementales, pourtant impressionnantes sur le moment, disparaissent presque instantanément, réduisant quelque peu l'impact visuel des affrontements et de l’immersion. Plus globalement, le rendu donne parfois l'impression d'observer un remaster très ambitieux et peaufiné dans tous les sens, plutôt qu'une véritable révolution graphique. Après une attente aussi longue et face à des productions récentes comme Dragon Ball: Sparking! ZERO ou Dragon Ball FighterZ, il est difficile de ne pas espérer davantage. Heureusement, le développement est encore en cours, et cette version préliminaire laisse suffisamment de marge aux équipes pour peaufiner l'ensemble avant la sortie prévue pour l’année prochaine.