TEST 007 First Light : James Bond revient secouer le jeu d’action-infiltration

Permis de mettre une claque visuelle





IO Interactive, les créateurs de la saga Hitman, s’attaque enfin à l’univers de James Bond avec une toute nouvelle histoire originale. Dans 007 First Light, nous découvrons un Bond plus jeune, encore loin du célèbre agent 007 froid et expérimenté que tout le monde connaît. Cette production voit le jour sur différentes plateformes, plusieurs joueurs peuvent donc en profiter (sauf les possesseurs de la Switch 2, il faut être encore un peu patient). Bref, après plusieurs heures manette en main, une chose saute immédiatement aux yeux, la firme ne cherche pas à copier les films, mais bien à construire sa propre vision du mythe. Et cela donne quoi tout cela ? Eh bien parlons-en dans ce test du jour !

007 First Light en met plein les yeux.

Pour ne pas changer, nous commençons par la partie visuelle. Dès les premières minutes, 007 First Light en met plein les yeux puisque le titre propose une aventure d’espionnage digne des grosses productions hollywoodiennes. Et honnêtement, le résultat impressionne très rapidement. Les développeurs exploitent son moteur Glacier avec une maîtrise évidente des éclairages et des ambiances. Les séquences nocturnes possèdent un cachet visuel absolument superbe avec des jeux de lumière particulièrement travaillés, des reflets réalistes et des contrastes qui renforcent constamment cette atmosphère de thriller d’espionnage. Que ce soit sur les plages glacées d’Islande balayées par les tempêtes, dans les galas luxueux remplis de costumes hors de prix ou au cœur des rues londoniennes tamisées, chaque environnement cherche clairement à reproduire cette esthétique James Bond élégante et spectaculaire. Certaines scènes rappellent même directement les films de Daniel Craig avec une mise en scène très cinématographique et un vrai sens du cadrage.

Le travail artistique va d’ailleurs bien au-delà des simples effets de lumière. Les environnements profitent d’une vraie identité visuelle et donnent constamment envie de ralentir pour observer les détails. Les musées, les manoirs, les appartements du MI6 ou encore les complexes militaires dégagent une véritable personnalité. Les développeurs multiplient les petits éléments de décor crédibles qui rendent cet univers vivant ; foule dense dans les réceptions, objets interactifs, intérieurs bourrés de détails ou encore animations contextuelles très naturelles. Les personnages profitent également d’un excellent niveau de finition dans l’ensemble, notamment Bond lui-même qui possède énormément de présence à l’écran. Les costumes, les expressions faciales ou les animations pendant les cinématiques renforcent énormément l’immersion. Nous sentons aussi une volonté claire de mélanger le réalisme moderne avec ce petit côté glamour intemporel propre à la licence 007. Même les scènes d’action les plus explosives gardent constamment cette élégance très britannique qui fait partie du charme de la série.

Tout n’est cependant pas irréprochable techniquement. Malgré son énorme potentiel visuel, 007 First Light laisse apparaître quelques limites par moments. Certaines textures manquent clairement de finesse dans les décors, surtout lorsque la caméra s’attarde de trop près sur certains éléments secondaires. Nous avons eu plusieurs problèmes de collisions, et aussi 3 crashs... Des patchs viendront certainement peaufiner le jeu. En outre, quelques arrière-plans paraissent également un peu vides ou moins détaillés que le reste des environnements, ce qui crée parfois un léger contraste avec la qualité générale du jeu. Le mode Qualité reste le plus impressionnant visuellement grâce à son image nette verrouillée à 30 FPS, tandis que le mode Performance privilégie une fluidité bien plus élevée au prix d’un rendu légèrement plus flou. Durant certaines séquences très explosives, nous avons aussi remarqué quelques baisses de framerate. Rien d’alarmant, mais suffisamment visible pour rappeler que le titre possède encore besoin d’un bon coup de polish. Malgré ces petits défauts, le géant livre déjà une copie visuellement très solide qui respire clairement le blockbuster nouvelle génération.

Notation Verdict 18 20