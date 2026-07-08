TEST Assassin’s Creed Black Flag Resynced : un remake aussi séduisant qu’imparfait

Des Caraïbes de carte postale, avec quelques échardes dans le bois





Assassin’s Creed IV: Black Flag n’a jamais vraiment quitté le cœur des amateurs de piraterie vidéoludique, et Ubisoft l’a bien compris. Avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, l’éditeur ne se contente pas de ressortir Edward Kenway du placard avec un simple coup de chiffon sur son tricorne. Cette nouvelle version revoit la formule en profondeur... Graphismes reconstruits avec le moteur Anvil, combats retouchés, infiltration modernisée, nouvelles missions, contenu inédit et même suppression des séquences dans le présent. Sur le papier, le projet a de quoi faire lever un sourcil curieux. Dans les faits, Assassin’s Creed Black Flag Resynced réussit beaucoup de choses... mais n’échappe pas non plus à quelques choix discutables et à un bon paquet de petites maladresses qui rappellent qu’Ubisoft aime toujours laisser traîner deux ou trois caisses en plein milieu du pont. Bref, il est temps de vous en parler dans ce test du jour !

Difficile de ne pas tomber sous le charme de Assassin’s Creed Black Flag Resynced dès les premières heures.

Parlons peu, parlons bien, penchons sur les graphismes pour commencer. Difficile de ne pas tomber sous le charme de Assassin’s Creed Black Flag Resynced dès les premières heures. Oui, la firme a clairement voulu faire de ce remake une vitrine technique, et le résultat fait souvent mouche. Nassau, La Havane, Kingston ou les petites îles perdues au milieu des flots profitent d’une refonte visuelle très flatteuse. La végétation est plus dense, les éclairages sont nettement plus travaillés, l’eau se montre somptueuse et les effets de lumière donnent parfois l’impression de redécouvrir totalement certaines zones pourtant bien connues. Quand le soleil se couche sur l’océan pendant qu’un chant de marins s’élève sur le pont du Jackdaw, difficile de ne pas sourire comme un pirate qui vient de tomber sur un coffre plein.

Cette refonte s’accompagne de trois modes graphiques bien distincts. Le mode Performance vise les 60 images par seconde, mais l’image se montre clairement plus floue. Le mode Qualité mise tout sur la netteté et les effets visuels, au prix d’un framerate verrouillé autour des 30 fps. Entre les deux, le mode Équilibré nous a semblé être le meilleur compromis, avec une image propre et une fluidité tournant autour des 40 fps. C’est clairement celui que nous recommandons pour profiter du spectacle sans avoir l’impression de jouer à travers une longue-vue embuée.

Le problème, c’est que ce joli vernis craque parfois assez fort. Nous avons rencontré énormément de bugs de collision, avec un Edward Kenway capable de se retrouver coincé dans une caisse ou de buter sur un rebord haut comme une marche d’escalier comme s’il venait de découvrir le concept de gravité. Certains visages manquent aussi de vie, plusieurs animations accusent franchement leur âge, et diverses transitions entre les phases de navigation et d’abordage restent un peu bancales. Nous avons également subi deux crashs complets nous obligeant à redémarrer la console. Rien d’insurmontable à long terme si Ubisoft corrige tout cela rapidement avec des mises à jour, mais à l’heure actuelle, ce remake a encore besoin d’un petit passage au chantier naval.

Notation Verdict 15 20