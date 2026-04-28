TEST Clean Up Earth : le jeu écologique du moment ?

Parlons-en !





Studio 100% français, cette boîte est surtout spécialisée dans le codéveloppement et les commandes spécifiques. On lui doit beaucoup de titres sous licences (pas toujours glorieux), tels que le récent Cobra, Miraculous, Koh Lanta et bien d’autres. Ici c’est le premier jeu entièrement chapeauté par l’entreprise. Une production indépendante où il est possible de financer une association de son choix (parmi une liste prédéfinie), simplement en jouant certains niveaux pendant des événements planifiés. L’argent ne tombe pas du ciel bien sûr, c’est une cagnotte fournie par Magic Pockets qui finance ces périodes caritatives.

Petit tour de présentation du studio et du jeu.



Tout dépend donc des bonnes ventes du jeu, vous savez quoi faire si ce programme vous motive. D’autant que le gameplay s’enrichit continuellement, l’équipe est très à l’écoute de la communauté et propose de nouvelles options régulièrement (suite aux discussions sur Discord). Par exemple, une prochaine mise à jour va proposer une option permettant de limiter les effets de cinétose (suite à nos recommandations), alors n’hésitez pas à proposer vos idées également ! Une belle solidarité se ressent constamment, au fur et à mesure que le titre évolue. Sans compter l’entraide entre joueurs, accessible par simple échange de codes pour se connecter (crossplay oblige).





À l’heure où cet article est écrit, 23 niveaux sont disponibles et proposent quatre environnements différents (désert du Nevada, montagnes du Népal, îles des Seychelles et Japon). Chaque biome se termine par une gigantesque map ouverte directement au multijoueur, bien qu’il soit possible d’arpenter le tout en solo (occasionnant des dizaines d’heures de jeu). Ce fut notre cas, dans le but de décortiquer l’histoire de l’aventure et ne rien rater de son évolution. En effet, cet aspect du gameplay n’est pas à négliger, il y a beaucoup à apprendre et découvrir. Si d’apparence le titre laisse à penser que le lore est mis de côté, il n’en est rien et surprend même à bien des moments (malgré quelques incohérences...).

Notation Verdict 14 20