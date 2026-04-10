TEST Crimson Desert : nos impressions enfin là, nous l’avons testé avec la MAJ 1.02.00

Une claque visuelle, et un monde qui ne connaît pas de limites





Crimson Desert est un jeu d’action-aventure solo développé par Pearl Abyss, les créateurs de Black Desert Online. Ici, le studio coréen troque son ADN MMO pour une expérience solo monumentale, en s’inspirant ouvertement de références comme The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 ou encore The Legend of Zelda: Breath of the Wild / Tears of the Kingdom. Nous incarnons Kliff, chef des Greymanes, plongé dans un monde fantastique après un événement tragique qui disperse son groupe. Entre exploration, combats, artisanat et gestion de camp, le titre propose une vision ambitieuse du RPG en monde ouvert... quitte à parfois en faire un peu trop. Nous avons clairement pris notre temps pour vous livrer nos impressions, arrêtons de palabrer et entrons dans le vif du sujet (attention, ça va être long).

Un terrain de jeu qui donne envie d’explorer sans jamais regarder la carte.

Commençons donc avec la partie visuelle. Alors ? Eh bien, Crimson Desert impose immédiatement son identité visuelle avec un monde ouvert dense, détaillé et particulièrement vivant. Le moteur maison de Pearl Abyss affiche des panoramas impressionnants, avec une gestion de la lumière et des effets climatiques qui donnent du relief à chaque environnement. Les paysages respirent, les décors fourmillent de détails et chaque région possède une véritable personnalité, renforçant cette sensation d’aventure constante. Entre vastes plaines balayées par le vent, villages animés et reliefs vertigineux, le titre ne manque clairement pas d’arguments pour séduire la rétine.

Les environnements de Crimson Desert participent largement à cette sensation de grandeur permanente. Chaque zone semble pensée pour être contemplée autant que parcourue, avec une profondeur de champ particulièrement réussie qui donne une vraie épaisseur au monde. Les lointains ne sont jamais de simples décors figés ; montagnes, forêts et villages restent visibles à perte de vue, renforçant cette impression d’un univers cohérent et continu. La gestion du relief, combinée à un level design vertical, pousse naturellement à lever les yeux et à explorer chaque recoin. Les effets atmosphériques (brume matinale, poussière portée par le vent, variations de lumière, etc) viennent sublimer l’ensemble et donnent parfois l’impression d’évoluer dans une peinture vivante. Ce travail sur la profondeur et les distances crée une immersion rare, où chaque panorama devient presque une récompense en soi.

Du côté des modes graphiques, l’expérience varie sensiblement. Le mode Performance, privilégiant la fluidité, déçoit malheureusement avec un rendu visuel en retrait. Textures moins fines, détails réduits et image globalement plus floue viennent ternir l’expérience, au point de casser une partie de l’immersion. Le mode Équilibré relève heureusement le niveau, proposant un compromis bien plus agréable avec une image plus propre et un niveau de détail convaincant tout en conservant une fluidité correcte. Ce mode apparaît rapidement comme une option pertinente pour profiter du jeu sans trop sacrifier ni les performances, ni le rendu visuel.

Mais c’est bien le mode Qualité qui amuse un peu plus la rétine. Ici, Crimson Desert dévoile tout son potentiel avec une image nette, des textures riches et une distance d’affichage un peu plus clinquante. Le monde gagne en profondeur, en précision et en impact visuel, offrant des scènes parfois spectaculaires. Le revers de la médaille reste toutefois une limitation autour des 30 images par seconde, ce qui peut frustrer dans les phases les plus dynamiques. En d’autres termes, l’ensemble force le respect. Crimson Desert parvient à rivaliser avec les plus grands du genre en termes d’immersion visuelle, avec un monde dense, organique et surtout incroyablement vivant. Un terrain de jeu qui donne envie d’explorer sans jamais regarder la carte.

Notation Verdict 17 20