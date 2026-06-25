TEST DEAD OR ALIVE 6 Last Round : le combat reste redoutable, la mise à jour beaucoup moins...

Des combattants qui encaissent les coups avec style





DEAD OR ALIVE 6 Last Round marque le retour du célèbre jeu de combat 3D de Team Ninja dans une version pensée pour les machines actuelles. Présentée comme l'édition ultime de l'épisode sorti en 2019, cette nouvelle mouture embarque plusieurs personnages auparavant vendus en DLC, quelques améliorations visuelles, un mode Photo inédit et divers ajustements techniques. Une proposition séduisante sur le papier, surtout en attendant l'arrivée de Dead or Alive 7. Reste à savoir si cette version mérite réellement son appellation « Last Round » ou si elle ressemble davantage à un simple échauffement avant le prochain combat. Faisons le point !

Davantage de relief aux arènes.

Même plusieurs années après sa sortie initiale, DEAD OR ALIVE 6 reste un jeu agréable à regarder. Les personnages profitent d'animations particulièrement fluides et les affrontements dégagent toujours cette sensation de vitesse et d'impact qui caractérise la série depuis ses débuts. Les développeurs ont apporté quelques améliorations visuelles à cette édition Last Round. L'éclairage bénéficie notamment du nouveau système OBORO qui apporte davantage de relief aux arènes et améliore les jeux d'ombres. Certains décors gagnent également en profondeur, même si la différence reste parfois discrète lorsqu'il faut se concentrer sur les coups qui pleuvent de tous les côtés.

Les combattants affichent toujours de nombreux détails durant les affrontements. La sueur, les blessures ou encore les traces des coups reçus apparaissent progressivement sur les modèles. Ces petits éléments renforcent l'immersion et donnent davantage de caractère aux combats. Malheureusement, tout n'a pas aussi bien vieilli. Les textures montrent régulièrement leurs limites et plusieurs séquences du mode Histoire paraissent franchement datées. Certaines cinématiques pré-calculées donnent même l'impression d'avoir raté leur séance de remise en forme avant ce retour sur le ring. Le nouveau mode Photo constitue néanmoins une excellente surprise. Extrêmement complet, il permet de modifier les poses, les expressions, les angles de caméra ou encore les effets visuels afin de capturer des clichés particulièrement impressionnants.

Notation Verdict 13 20