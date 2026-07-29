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TEST Digimon Story: Time Stranger, que vaut cette version Switch 2 ?

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Un excellent J-RPG qui prouve que Digimon n'a plus rien à envier aux plus grands représentants du genre.

Deux modes graphiques, deux excellentes façons de jouer

Digimon Story: Time Stranger est une production qui a su marquer quelques esprtis en 2025. Le titre de Bandai Namco est de retour, cette fois-ci sur Nintendo Switch 2. Pour rappel, cette aventure nous entraîne entre Tokyo et le monde numérique d'Illiad dans une histoire mêlant voyages temporels, dimensions parallèles et créatures emblématiques. Accessible aussi bien aux vétérans qu'aux nouveaux venus, le titre mise sur un système de collection particulièrement riche, un scénario ambitieux et une quantité impressionnante de contenus. Reste une question importante... La Switch 2 est-elle capable de rendre justice à cette aventure ? Spoiler alert, la réponse est largement positive.

Digimon Story: Time Stranger fait partie des très belles surprises du catalogue Switch 2.

Visuellement, Digimon Story: Time Stranger fait partie des très belles surprises du catalogue Switch 2. Dès les premières minutes, les environnements colorés, les personnages au style anime particulièrement soigné et les centaines de Digimon modélisés avec beaucoup de fidélité donnent immédiatement envie de partir explorer ce vaste univers. Les effets de lumière, les nombreuses cinématiques et les animations durant les combats participent à rendre l'ensemble moderne, sans jamais trahir l'identité de la licence. La firme japonaise livre ici un portage particulièrement sérieux, loin des adaptations bâclées que la console a parfois pu recevoir.

Cette édition propose deux profils graphiques. Le mode Qualité privilégie une résolution 4K en mode TV avec un affichage limité à 30 images par seconde. Le rendu est particulièrement net, précis et met davantage en valeur les décors ainsi que les modèles des personnages. Ceux qui apprécient les belles images seront servis, même si le framerate limité apporte naturellement un peu moins de fluidité lors des affrontements ou des déplacements.

Digimon Story Time Stranger test image switch 2 (6)

Le mode Performance devient rapidement notre favori. Avec un affichage en 60 images par seconde, les combats gagnent énormément en dynamisme et les déplacements sont beaucoup plus agréables. En contrepartie, l'image perd légèrement en netteté sur un téléviseur, avec un rendu un peu plus flou que le mode Qualité. Rien de véritablement gênant cependant, puisque le compromis reste très convaincant. En mode Portable, cette différence devient quasiment invisible grâce à la taille de l'écran. Le titre y affiche un rendu superbe et particulièrement propre, ce qui fait du mode Performance le choix idéal pour profiter pleinement de l'aventure partout.

redacteur vignetteMartial DUCHEMIN
Rédacteur en chef - Spécialiste Japon
Résident au Japon qui a trois passions dans la vie : les jeux vidéo, les figurines, et la bouffe. Adore les balades à Akiba, le retrogaming, et les salles d'arcade. Ma vie est vouée à Dragon Ball.
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Commenter 1 commentaire

DarkSide79
Alors petite astuce, si vous prenez la version switch 1 (avec tout sur la cartouche) et que vous la mettez dans une switch 2, le jeu lance une mise à jour qui lui donne les mêmes possibilités que la version Switch 2 à savoir, le 4K30fps ou le 1080p 60fps ainsi que le hdr, l'info est sur le site de Bandai Namco.
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