TEST Forza Horizon 6 : la ROG Xbox Ally X peut-elle faire rugir le Japon en portable ?

Une claque visuelle qui ne ménage pas la machine





Avec Forza Horizon 6, Playground Games déplace son immense festival automobile au Japon, entre routes de montagne, grandes villes illuminées et campagnes baignées de néons et de pluie. Cette nouvelle escale donne au jeu un cachet visuel assez irrésistible, avec une promesse d’offrir l’un des plus beaux jeux de course en monde ouvert jamais vus. Autant dire que tester un tel mastodonte sur une machine portable comme la ROG Xbox Ally X avait quelque chose de très excitant... et légèrement imprudent. Nous avons donc lancé le titre sur la machine portable d’ASUS x XBOX pour voir jusqu’où ce bolide technique pouvait aller. Alors, cela donne quoi ? Eh bien spoiler : le résultat est franchement impressionnant.

Le résultat est franchement impressionnant.

Avant tout chose, sachez que les développeurs ont soigné l’optimisation sur ce type d’appareil. Les shaders se préchargent rapidement, ce nouvel opus démarre en quelques secondes et l’ensemble se montre étonnamment réactif. Aucun temps mort, aucun chargement interminable, la plateforme lance cet univers sans bouder. Et sur un écran portable, voir un tel rendu visuel tenir dans les mains a quelque chose d’assez bluffant.

Nous avons commencé par le test le plus excessif, celui qui consiste à tout pousser au maximum, juste pour voir combien de temps la machine allait résister avant de demander une pause-café. En 1080p avec le préréglage Extreme et le ray tracing activé, la sanction tombe immédiatement puisque le framerate tourne autour de 16 FPS ; totalement logique en même temps, rien de choquant.

Nous avons ensuite tenté une approche plus radicale, 720p, préréglage Extreme, ray tracing activé et FSR 3 en Ultra Performance. Et là, surprise. Le titre grimpe entre 40 et 50 FPS, ce qui est très impressionnant sur une machine portable. En revanche, l’image devient nettement plus floue. Les contours perdent en précision et certains décors semblent avoir pris un petit coup de buée. Cela reste jouable, mais l’immersion visuelle en souffre.

En 720p avec les mêmes réglages mais FSR 3 en Qualité, le rendu devient plus propre, mais le framerate redescend entre 25 et 35 FPS. Cette configuration reste correcte pour de la balade tranquille, mais moins agréable dès que les courses deviennent nerveuses. Bref, le Japon est toujours magnifique, mais la fluidité commence à négocier un peu trop fort avec les réglages.

Notation Verdict 18 20