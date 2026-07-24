TEST Halo: Campaign Evolved, une version plus moderne et toujours aussi efficace

Une armure Mk.V qui n'a jamais autant brillé





Lorsque Halo: Combat Evolved est sorti en 2001, il a redéfini les codes du FPS sur console. Vingt-cinq ans plus tard, Halo: Campaign Evolved remet cette aventure au goût du jour grâce à Unreal Engine 5, de nombreuses améliorations de gameplay et même plusieurs missions inédites servant de préquelle. Cette nouvelle version ne cherche pas à réinventer totalement le chef-d'œuvre original, mais plutôt à le rendre plus agréable à parcourir pour les nouveaux joueurs tout en offrant aux vétérans une excellente excuse pour repartir fouler l'anneau Halo. Une mission globalement réussie, malgré quelques choix qui divisent. Parlons-en dans ce test du jour !

Les effets de lumière renforcent constamment l'ambiance.

Le premier élément qui saute aux yeux est évidemment la refonte graphique. Halo: Campaign Evolved abandonne totalement les limitations techniques de 2001 pour adopter Unreal Engine 5, avec un résultat globalement très convaincant. Les immenses paysages de l'anneau Halo gagnent en profondeur, les effets de lumière renforcent constamment l'ambiance et chaque environnement profite d'un niveau de détail bien supérieur à celui de toutes les précédentes versions. Les forêts, les canyons, les structures Forerunners ou encore les vaisseaux du Covenant affichent une richesse visuelle qui donne véritablement l'impression de redécouvrir des lieux pourtant connus par cœur. Sans chercher le photoréalisme absolu, cette nouvelle direction artistique conserve l'identité de Halo tout en la modernisant avec beaucoup de respect.

Les améliorations ne concernent pas uniquement les décors. Les effets de particules, les explosions, les boucliers énergétiques ou encore les armes bénéficient eux aussi d'un sérieux coup de jeune. Certaines missions profitent particulièrement de cette évolution, notamment celles faisant intervenir le Flood. Les jeux d'ombres, le brouillard volumétrique et les éclairages dynamiques rendent ces passages encore plus oppressants qu'auparavant. Les cinématiques inédites participent également à cette montée en gamme avec une mise en scène plus travaillée et des personnages bien plus expressifs. Malgré tout, tout n'est pas irréprochable. Quelques animations rappellent parfois que les fondations reposent sur un jeu vieux de vingt-cinq ans, certains nouveaux éléments de décor semblent moins inspirés que les environnements historiques et quelques textures manquent étonnamment de finesse lorsqu'elles sont observées de près.

La technique montre également quelques limites lorsque l'action devient particulièrement intense. Nous avons remarqué plusieurs baisses de fluidité qui apparaissent durant les affrontements les plus chargés, notamment lorsque les effets de lumière, les explosions et le nombre d'ennemis s'accumulent à l'écran. Les amateurs de performances irréprochables remarqueront aussi quelques petits accrocs liés à Unreal Engine 5, tandis que certaines physiques de véhicules restent parfois imprévisibles. Heureusement, ces défauts ne viennent jamais réellement gâcher l'expérience. Halo: Campaign Evolved demeure une véritable réussite visuelle, offrant sans doute la plus belle version de cette aventure culte. Le remake réussit surtout à préserver l'atmosphère si particulière de l'œuvre originale, tout en lui offrant un écrin moderne capable d'impressionner aussi bien les nouveaux joueurs que les vétérans de la licence.

Notation Verdict 15 20