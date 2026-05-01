TEST Invincible VS : un jeu de combat brutal qui frappe fort ?

Une direction artistique qui saigne la fidélité





Invincible VS débarque sur ne plateformes pour titiller les fans de la franchise dans un jeu de combat 3v3 accessible mais spectaculaire. Développé par Quarter Up et édité par Skybound Games, le titre propose une adaptation fidèle dans l’esprit, avec une bonne sélection de personnages, plusieurs modes et une volonté assumée de séduire autant les amoureux de la licence que les amateurs de versus fighting. Entre affrontements explosifs, dialogues savoureux et un système de combat efficace, l’expérience s’annonce solide, même si certains choix viennent légèrement freiner l’élan. Bref, cela donne quoi ?

Des séquences spectaculaires.

Pour commencer, visuellement, Invincible VS frappe immédiatement par sa fidélité à l’œuvre originale. Le jeu reprend avec soin le style de la série animée, avec des modèles de personnages très proches de leurs versions à l’écran et une animation qui mise avant tout sur la lisibilité de l’action. Chaque combattant est reconnaissable au premier coup d’œil, avec des postures, des expressions et des effets visuels qui collent parfaitement à leur personnalité. Ce respect de la licence fait mouche et donne rapidement l’impression de participer à un épisode interactif.

Mais là où le titre se démarque vraiment, c’est dans sa gestion de la violence. Les affrontements sont ultra-gore, avec des impacts qui explosent littéralement à l’écran dans des gerbes de sang particulièrement appuyées. Les finishers et attaques spéciales viennent accentuer cette sensation de brutalité, transformant certains combats en véritables démonstrations de force visuelle. Pourtant, cette exagération permanente finit presque par donner un côté cartoon à l’ensemble, créant un contraste étonnant entre violence extrême et ton parfois plus léger.

Du côté de la mise en scène, cette production exhibe des séquences spectaculaires lors des attaques ultimes, avec des transitions dynamiques et des environnements utilisés comme terrain de jeu destructible. En revanche, tout n’est pas irréprochable puisque certains décors restent plus discrets et moins marquants que les personnages eux-mêmes. Cela n’impacte jamais vraiment la lisibilité ou le plaisir en combat, mais laisse une petite impression de déséquilibre, comme si toute l’énergie visuelle avait été concentrée sur les combattants

Notation Verdict 14 20