TEST LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir, une aventure Batman qui casse la brique

Sombre, magnifique... et pleine de briques partout





Après des années de disette pour les fans du Chevalier Noir dans le monde du jeu vidéo, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir débarque avec une mission très claire, celle de rendre hommage à toute l’histoire de Batman, des comics aux films, en passant par les jeux Arkham et les séries cultes. Développé par TT Games et édité par Warner Bros. Games, ce nouvel épisode mélange monde ouvert, combats inspirés de Rocksteady, humour LEGO et avalanche de références dans une aventure particulièrement généreuse. Et le plus impressionnant dans l’histoire ? Le résultat dépasse largement le simple jeu « fan service ».

Pour du plastique, c’est à tomber !

Pour commencer, les graphismes, cela donne quoi concrètement ? Eh bien visuellement, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir a de quoi titiller les mirettes. Et pour cause, Gotham possède cette ambiance gothique lourde et pluvieuse que les fans adorent, tout en conservant le charme coloré et légèrement absurde propre à l’univers LEGO. Le mélange fonctionne à merveille. Entre les néons tremblants, les gargouilles géantes, les ruelles humides et les détails des bâtiments, la ville dégage une vraie personnalité. Nous avons constamment envie de lever la caméra pour observer un détail de décor ou simplement admirer les effets de lumière sur les briques plastiques.

Les développeurs poussent également très loin les petits détails visuels. Les capes possèdent une texture réaliste, la pluie glisse sur les visages des figurines, les explosions remplissent l’écran de pièces LEGO dans tous les sens, et le mode photo devient rapidement un piège à captures d’écran. Certains lieux emblématiques comme l’ACE Chemicals, le manoir Wayne ou encore les docks de Falcone respirent l’amour du matériau d’origine. Les développeurs connaissent Batman sur le bout des doigts... et ça se voit à chaque coin de rue.

Tout n’est cependant pas totalement irréprochable techniquement. Nous avons croisé quelques bugs mineurs, une caméra parfois capricieuse et de rares objets interactifs qui disparaissent sans prévenir. Quelques ralentissements peuvent aussi apparaître durant les séquences les plus chargées. Heureusement, ces soucis restent très anecdotiques face à l’ampleur de cette expérience. Le titre tourne globalement très bien et offre l’un des plus beaux rendus jamais vus dans un LEGO. Pour du plastique, c’est à tomber !

Notation Verdict 17 20