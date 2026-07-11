TEST Logitech G G316 X 98 : un clavier gaming tout en sons et en lumières

Un nouveau clavier G3 chez Logitech G





Le mois dernier, Logitech G a étoffé sa gamme G3 avec deux nouveaux produits. Vous avez déjà pu lire notre test de la souris G305 X Superlight, il est désormais temps de s'attarder sur le clavier G316 X 98, qui lui aussi se veut abordable. Ça, c'est selon Logitech G, car le G316 X 98 est tout de même affiché à 119,99 €, ce qui n'est pas rien pour un modèle filaire. Mais le constructeur suisse a quand même fait les choses biens.

Le G316 X 98 a ce côté « premium » de modèles plus onéreux.

Un clavier compact et complet





Nous avons donc là un clavier filaire avec 98 touches. Un format un peu plus compact que les modèles traditionnels, mais tout est là, même le pavé numérique qui est indispensable pour de nombreux utilisateurs. Il y a donc eu du changement dans le placement des touches, avec notamment le bouton Supprimer en haut, après le F12, tandis que les flèches directionnelles sont imbriquées entre le Ctrl droit et le 0 du pavé numérique, qui fait ici la même taille que les autres chiffres. Les premières heures, ce n'est pas très intuitif, certaines touches ne tombent pas immédiatement sous le doigt, mais c'est une question d'habitude. Et surtout, le clavier occupe ainsi une place limitée sur le bureau.

Sobre, efficace, premium





Logitech G a soigné la finition du G316 X 98, avec des touches en PBT noir mat, agréables au toucher et qui ne gardent pas de traces de doigts. Après plusieurs semaines d'utilisation, seuls les poils de chats sont venus s’immiscer sur ce clavier noir. Éteint, le G316 X 98 est sobre, un peu trop même, car les gravures des touches ne se voient pas ! Précisons que le clavier existe également en blanc. Logitech G a quand même opté pour une touche Echap mauve translucide, et pour une molette similaire. Nous reviendrons sur cette dernière un peu plus tard. Sous le clavier, nous retrouvons des patins en caoutchouc amovibles afin de régler l'inclinaison (8 ou 4°). C'est sobre, efficace, l'ensemble du clavier respire la qualité et nous comprenons bien vite le prix de vente affiché. Si la gamme G3 se veut accessible, le G316 X 98 a ce côté « premium » de modèles plus onéreux.

Bien sûr, le clavier dispose d'un rétroéclairage RGB pour illuminer les caractères des touches, mais aussi d'une barre lumineuse sous la ligne des F. Une barre qui s'incruste parfaitement dans les différents effets proposés par G Hub. Le logiciel est toujours aussi simple d'utilisation, permettant de gérer les affectations de touches, les effets lumineux, le mode Gaming ou encore le taux de rafraîchissement. Le G316 X 98 peut ainsi être utilisé à 8 000 Hz, soit un temps de réponse de 0,125 ms, de quoi ravir les joueurs compétitifs exigeants.

La matrice





Mais l'élément qui intrigue le plus sur ce G316 X 98, c'est sur la partie supérieure droite. Logitech G a inclus un écran LED matriciel et une molette aux fonctionnalités variées. En enfonçant la molette, l'utilisateur peut choisir le réglage de cette dernière : volume sonore, piste suivante ou précédente, intensité du rétroéclairage ou encore modification du taux de rafraîchissement. L'écran LED affiche ainsi un logo selon le mode sélectionné, puis réagit selon les actions de la molette. Une molette multifonction intéressante, mais dans les faits, eh bien nous n'avons utilisé que le réglage sonore pendant toute la durée de notre test. Devoir appuyer sur la molette, choisir le bon mode, réappuyer pour valider et enfin tourner la molette pour changer de piste nous a paru un poil rébarbatif, alors qu'un simple clic sur notre lecteur musical suffit, même en pleine partie (deux écrans, affichage en plein écran fenêtré, la base). Les autres réglages sont accessibles via G Hub, là encore très simplement. Au moins, l'écran LED matriciel est original, il affiche même l'activation du Caps Lock ou du Verr Num, ainsi qu'un petit smiley de temps en temps.

Notation Verdict 17 20