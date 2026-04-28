TEST Logitech G G512 X : un clavier rétro et ultra personnalisable

Faisons le point !





Logitech G vient de dévoiler un nouveau clavier filaire pour gamers, le G512 X, qui rejoint le casque G522 et la souris G502 X dans la Série G5. Disponible en deux versions avec 75 ou 98 touches, le G512 X embarque les technologies de pointe du constructeur suisse, mais également des nouveautés pour le moins intéressantes. Nous avons eu l'occasion de passer déjà quelques jours en compagnie de ce nouveau clavier pour gamers, voici notre avis sur le Logitech G G512 X.

La grosse fonctionnalité de ce nouveau clavier, c'est la possibilité d'intervertir certains switches mécaniques par des interrupteurs linéaires.



Esthétiquement, le G512 X se veut rétro. Le constructeur s'est inspiré de la culture du modding, mais également des micro-ordinateurs d'antan pour concevoir un clavier visuellement original. Nous retrouvons ainsi des flèches directionnelles et une touche Échap mauves (des touches noirs classiques de rechange sont incluses dans la boite), mais surtout deux potentiomètres de la même couleur, situés en haut à droite. Des potards crantés et cliquables qui permettent, de base, de régler le volume sonore et l'intensité lumineuse du rétroéclairage, mais il est évidemment possible de personnaliser leur action via le logiciel G Hub.

Si le châssis arbore un plastique noir mat de très bonne facture, l’œil est inévitablement attiré par une barre rétroéclairée sur la tranche avant, les gamers n'allaient bien sûr pas échapper au RGB (les touches sont elles aussi lumineuses). Quelques effets prédéfinis sont disponibles, dont un balayement d'une lueur rouge, façon K 2000. Cette barre frontale accompagne surtout le repose-poignet translucide, qui vient se glisser devant le clavier. Un repose-poignet qui est en fait un monobloc en acrylique, texturé par de fines tranches sur la partie supérieure. Un revêtement un peu plus mou aurait davantage soulagé le poignet, mais force est de constater qu'il sied à merveille le G512 X. Il y a quand même un gros point à souligner : le repose-poignet est un accessoire vendu séparément du clavier ! Comptez 39,99 € pour la version accompagnant le G512 X 75 ici testé, ou 49,99 € pour le G512 X 98, plus large. Le clavier étant disponible à 189,99 € ou 219,99 €, la facture totale est salée...

Le G512 X présente également des tranches latérales et arrière mauves, avec derrière deux boutons pour activer le mode Jeu et scanner les switches. Car oui, la grosse fonctionnalité de ce nouveau clavier signé Logitech G, c'est la possibilité d'intervertir certains switches mécaniques par des interrupteurs linéaires. Neuf switches sont présents, cachés dans la tranche supérieure du G512 X. Le constructeur a évidemment inclus des pinces pour ôter facilement les touches et les interrupteurs, pinces qui font office de pieds pour redresser le clavier. L'opération est assez simple, les switches se retirent et s'installent facilement grâce aux pinces, nous avons ainsi remplacé les touches ZQSD par des boutons analogiques, vous pouvez voir la liste des touches compatibles avec ce dual swap via la capture de G Hub ci-dessus.

Notation Verdict 17 20