TEST Mario Tennis Fever : service gagnant et chaos bien maîtrisé sur Switch 2 ?

Le court s’embrase sans jamais déraper





Avec Mario Tennis Fever, Nintendo confie à nouveau la balle à Camelot pour signer le tout premier « jeu de sport Mario » de la Switch 2. Après des épisodes Switch parfois agréables mais rarement mémorables, cette nouvelle itération avait une mission claire, à savoir redonner du souffle à la série sans trahir son ADN. Verdict après de longues heures sur les courts ? La formule reste immédiatement accessible, mais gagne une profondeur et une nervosité qui faisaient défaut jusque-là, grâce à une idée centrale bien sentie : les raquettes frénétiques et leurs coups spéciaux capables de retourner un match en une frappe. Bref, arrêtons de palabrer pendant des heures et entrons dans le vif du sujet.

L’impression d’assister à un dessin animé interactif totalement délirant.

Sur le plan visuel, Mario Tennis Fever s’inscrit clairement dans la continuité des productions Mario récentes, avec une direction artistique vive, colorée et immédiatement reconnaissable. Les personnages affichent des modèles propres, détaillés et extrêmement expressifs, donnant presque l’impression d’assister à un dessin animé interactif totalement délirant. Les animations, très fluides, renforcent ce sentiment de dynamisme permanent, chaque frappe, glissade ou smash étant parfaitement lisible. Que ce soit sur un grand écran ou sur l’écran plus compact de la Switch 2, l’ensemble reste cohérent et agréable à l’œil, sans surcharge inutile.

En mode TV, le jeu profite pleinement de la définition et de la stabilité offertes par la console. Les terrains débordent de détails, les couleurs claquent sans baver et les effets visuels liés aux coups spéciaux apportent un vrai spectacle sans nuire à la compréhension de l’action. Les éclairages sont maîtrisés, les arrière-plans vivants, et l’animation ne faiblit jamais, même lors des échanges les plus frénétiques. Cette lisibilité constante permet de rester concentrés sur le jeu, un point essentiel pour un titre aussi nerveux.

Le mode Portable n’est pas en reste et constitue même une excellente surprise. Malgré la taille réduite de l’écran, Mario Tennis Fever conserve une clarté remarquable, avec des personnages bien détachés du décor et des effets visuels parfaitement dosés. Les couleurs restent éclatantes, les textures propres, et la fluidité ne montre aucun signe de faiblesse. Résultat ? Le titre reste aussi plaisant à regarder qu’à jouer, que ce soit lors d’une session canapé ou entre deux déplacements, confirmant un vrai travail d’optimisation sur les deux modes d’affichage.

Notation Verdict 15 20