TEST Mixtape : quand la nostalgie fait le show, la manette attend son tour...

Des souvenirs plein les yeux, et quelques filtres VHS dans la tête





Développé par Beethoven & Dinosaur et édité par Annapurna Interactive, Mixtape raconte la dernière journée de Stacey et de ses deux amis avant que leurs chemins ne se séparent. Une prémisse simple, presque banale sur le papier, mais qui sert de prétexte à une balade émotionnelle entre souvenirs d’adolescence, rêves d’avenir et petites bêtises gravées à jamais dans un coin de la mémoire. Avec sa structure très linéaire et sa durée de vie super courte, le titre joue davantage la carte de l’expérience interactive que celle du véritable jeu vidéo. Et c’est bien là toute sa singularité... autant que sa limite. Mais encore ?

Visuellement, Mixtape possède une vraie personnalité.

Visuellement, Mixtape possède une vraie personnalité. Dès les premières minutes, cette production impose une direction artistique qui ne laisse pas indifférent, mélangeant réalisme stylisé, lumières éclatantes et séquences presque hallucinées. Certaines scènes donnent l’impression de traverser un vieux clip diffusé sur MTV à 2 heures du matin, avec des couleurs saturées, des transitions improbables et une mise en scène qui flirte souvent avec le rêve éveillé. Le résultat est souvent superbe, surtout lorsque le jeu ose lâcher les chevaux et transformer un simple trajet en skateboard en moment quasi surréaliste.

Cette approche fonctionne particulièrement bien parce que chaque souvenir possède sa propre ambiance visuelle. Un lac au coucher du soleil, une fête de quartier noyée sous les néons, une virée nocturne dans une banlieue américaine, tout est pensé pour évoquer une émotion précise. Nous sentons que l’équipe a voulu raconter la mémoire plutôt que la réalité brute, et cette idée donne naissance à plusieurs séquences franchement marquantes. Certaines images restent en tête longtemps après le générique, ce qui n’est pas si courant dans ce type de production.

Tout n’est pas parfait pour autant. Quelques animations manquent de naturel, certains visages semblent figés par moments, et quelques transitions trahissent un budget plus modeste que celui des grosses productions du genre. Rien de dramatique, mais cela rappelle régulièrement que Mixtape joue dans une autre catégorie. Heureusement, son style assumé compense largement ces petites raideurs techniques. Comme un vieux Polaroid un peu flou, le cliché n’est pas net, mais il dégage quelque chose.

Notation Verdict 14 20