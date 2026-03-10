TEST Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, le RPG qui fait grandir la saga

Un monde qui donne envie de partir à l’aventure





Dix ans après les premiers pas de la série Stories, Capcom revient avec Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, un RPG au tour par tour qui assume enfin pleinement son identité. Ici, pas question de simplement chasser des monstres, nous devenons un Rider, capable de nouer des liens avec des créatures appelées Monsties pour explorer un vaste monde, combattre et restaurer des écosystèmes menacés. Cette nouvelle aventure nous propulse dans le royaume d’Azuria, au cœur d’un conflit politique et écologique où monstres, humains et nature se retrouvent étroitement liés. Après des heures et des heures dans cet univers, il est temps de vous livrer notre verdict.

Très charmant à regarder.

Pour commencer, parlons de la partie visuelle. Alors, cela donne quoi ? Eh bien, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection confirme immédiatement l’identité visuelle très particulière de la série. Ici, la firme ne cherche pas à rivaliser avec le réalisme brut des épisodes principaux de Monster Hunter. En effet, le titre adopte au contraire une direction artistique stylisée, colorée et volontairement plus douce, presque proche d’un film d’animation. Les personnages possèdent des proportions légèrement caricaturales, les expressions sont très lisibles et les monstres affichent une personnalité visuelle forte. Ce choix artistique fonctionne particulièrement bien, car il permet de conserver l’ADN de la licence tout en proposant une lecture claire de l’action, que ce soit pendant l’exploration ou lors des combats.

Les environnements profitent eux aussi d’un travail très soigné. Les différentes régions traversées affichent chacune leur propre identité visuelle, avec des palettes de couleurs marquées et des biomes variés qui donnent réellement l’impression de parcourir un monde vivant. Forêts luxuriantes, plaines ouvertes, falaises escarpées ou villages animés, chaque zone possède ses propres textures, sa végétation et ses effets de lumière. L’ensemble reste lisible et agréable à parcourir, notamment lors des déplacements à dos de Monsties, où nous profitons pleinement des paysages qui défilent à l’écran. Les créatures, véritables stars du jeu, bénéficient également d’animations très réussies et d’un soin particulier apporté aux détails de leurs modèles.

Techniquement, cette production se montre globalement solide, même si nous sentons que le moteur privilégie la stabilité à la démonstration technique pure. Les textures restent propres, les effets visuels lors des attaques spéciales sont particulièrement spectaculaires, et les assauts profitent d’une mise en scène dynamique qui renforce l’intensité des affrontements. Tout n’est pas irréprochable pour autant, certains lieux paraissent un peu plus simples visuellement et quelques éléments de décor peuvent manquer de finesse lorsque nous nous en approchons. Rien de réellement gênant cependant, car l’ensemble reste cohérent et surtout très charmant à regarder, ce qui correspond parfaitement à l’esprit de Monster Hunter Stories.

