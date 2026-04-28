TEST MotoGP 26 : la simulation moto qui garde le cap

Des bolides qui brillent





Développé par Milestone, MotoGP 26 revient une nouvelle fois avec sa promesse bien huilée, celle de retranscrire toute l’intensité du championnat officiel de moto sur consoles et PC. Cette édition 2026 reprend les bases d’un épisode déjà très solide, en y ajoutant quelques ajustements côté gameplay et contenu. Toujours centré sur une approche simulation, avec des options arcade pour les nouveaux venus, le titre propose de piloter les machines les plus rapides du monde sur les circuits emblématiques de la discipline, avec l’ensemble des pilotes et équipes officiels. Une formule maîtrisée, qui cherche davantage à affiner qu’à bouleverser. Mais encore ?

Un spectacle nerveux et crédible.

Vous le savez maintenant, nous aimons commencer avec la partie visuelle. Alors ? Eh bien graphiquement, MotoGP 26 propose une prestation très solide qui fait honneur à la vitesse et à l’intensité de la discipline. Dès les premiers tours de roue, le rendu des motos impressionne. Les carénages sont détaillés, les reflets sur les carrosseries sont convaincants et les animations des pilotes en pleine action renforcent immédiatement la sensation de réalisme. L’ensemble dégage une vraie impression de fluidité, ce qui est essentiel dans un titre où tout se joue à très haute vitesse. Cette qualité visuelle permet de ressentir davantage chaque accélération, chaque inclinaison et chaque freinage appuyé, avec une mise en scène qui rend les courses particulièrement immersives. MotoGP 26 réussit ainsi à offrir un spectacle nerveux et crédible, qui met clairement en valeur l’intensité des compétitions.

Cette réussite visuelle se remarque encore davantage dans les ralentis et dans le mode Photo, qui mettent en lumière tout le soin apporté aux modèles des motos et aux animations en piste. Les prises de vue donnent parfois l’impression de regarder des images promotionnelles tant le rendu est propre. Les détails des machines, les effets de lumière sur l’asphalte ou encore les mouvements des pilotes dans les virages offrent un résultat flatteur, très agréable à observer. Ce souci du détail donne au jeu une vraie dimension spectaculaire et récompense les joueurs qui aiment admirer leurs meilleures actions après une course. Même sans atteindre le niveau de mastodontes comme Gran Turismo ou Forza sur certains aspects, MotoGP 26 affiche une qualité visuelle suffisamment maîtrisée pour rivaliser en termes d’immersion pendant les courses.

Tout n’est cependant pas irréprochable, car cette belle qualité visuelle se concentre surtout sur l’action en piste. Dès que le regard se porte sur les décors environnants, les limites apparaissent plus nettement. Certaines tribunes manquent de vie, les arrière-plans paraissent parfois un peu vides, et les modèles humains hors des courses sont bien moins impressionnants que les motos. Ce contraste est visible, surtout lorsque le jeu cherche à mettre en scène l’ambiance générale des événements. Cela dit, ces faiblesses n’entachent pas vraiment l’expérience principale, car l’essentiel reste la course, et sur ce point MotoGP 26 fait largement le travail. Cette production offre donc une réalisation convaincante, spectaculaire là où cela compte vraiment, même s’il lui manque encore un peu d’homogénéité pour franchir un véritable cap visuel.

Notation Verdict 15 20