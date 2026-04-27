TEST Mouse: P.I. For Hire, un FPS noir et cartoon qui amuse sans forcer

Un cartoon sous acide noir et blanc





Dans un paysage vidéoludique saturé de shooters rétro, Mouse: P.I. For Hire débarque avec une identité visuelle et narrative immédiatement reconnaissable. Développé par Fumi Games et disponible sur de nombreuses plateformes, le titre mélange deux univers que tout oppose sur le papier : le film noir des années 30 et les cartoons « rubber hose » à l’ancienne. Le résultat ? Un FPS arcade nerveux et stylisé, porté par une direction artistique ultra marquée et une ambiance délicieusement rétro. Derrière cette façade atypique, le jeu propose une aventure d’une dizaine d’heures, rythmée, accessible, et surtout très généreuse en sensations.

Tout respire la passion.

Difficile de ne pas tomber immédiatement sous le charme visuel de Mouse: P.I. For Hire. Chaque frame semble sortie d’un vieux cartoon des années 20-30, avec cette animation « rubber hose » pleine de souplesse, ces personnages aux membres élastiques, et ce noir et blanc granuleux qui donne l’impression de jouer dans un film d’époque. Mais là où le jeu frappe très fort, c’est dans sa capacité à marier cette esthétique cartoonesque avec une ambiance sombre, presque crasseuse, digne des meilleurs polars. Mouseburg n’est pas un terrain de jeu innocent... Corruption, tensions sociales et complots politiques s’y installent durablement.

Le souci du détail est impressionnant. Entre les animations délirantes des ennemis, les objets interactifs qui semblent tout droit sortis d’un épisode de cartoon vintage, et les effets visuels volontairement « vieillis » (grain, filtres, distorsions audio), tout respire la passion du studio pour ses influences. Même les éléments d’interface participent à l’immersion, avec des petites touches visuelles malines qui renforcent l’identité du jeu sans jamais l’alourdir. Cette direction artistique n’est pas qu’un simple gimmick, elle sert constamment le gameplay et l’ambiance. Voir un ennemi exploser en laissant derrière lui une silhouette noircie ou se faire écraser par un piano tombé du plafond reste un plaisir coupable permanent. Un spectacle visuel qui ne s’essouffle jamais, même après plusieurs heures.

Notation Verdict 17 20