TEST New Super Lucky’s Tale : un platformer qui bondit en 4K sur PS5

Un renard qui brille (presque trop) sous les projecteurs





Avec New Super Lucky’s Tale, Playful Studios propose une aventure de plateforme colorée et accessible, désormais optimisée pour PlayStation 5. Les joueurs suivent alors Lucky, un renard intrépide embarqué dans une quête à travers le mystérieux Book of Ages, un artefact magique ouvrant les portes de mondes variés. Objectif ? Récupérer les pages volées par le sorcier Jinx et sa clique de félins mal intentionnés. Cette version PS5 ne révolutionne pas la formule, mais promet une expérience plus fluide, plus jolie et plus agréable à parcourir, que ce soit pour une première découverte ou un retour nostalgique. Bref, il est temps de vous en parler !

L’ensemble gagne en netteté et en fluidité.

Visuellement, New Super Lucky’s Tale mise tout sur une direction artistique lumineuse et immédiatement attachante. Les environnements débordent de couleurs, avec des mondes variés qui enchaînent plages ensoleillées, ruines mystérieuses et zones plus fantaisistes. Le style cartoon fonctionne à merveille et donne au jeu une identité chaleureuse, presque réconfortante. Lucky lui-même, avec ses animations expressives, apporte une vraie dose de vie à chaque instant. Le résultat est cohérent, lisible et surtout très agréable à regarder, même sur de longues sessions.

Sur PlayStation 5, le titre profite d’un vrai coup de polish technique. Entre la 4K et les 120 images par seconde (si vous avez l'écran compatible, bien sûr), l’ensemble gagne en netteté et en fluidité, rendant les déplacements encore plus agréables. Les sauts sont précis, les mouvements lisibles, et l’action reste toujours claire à l’écran. Ce n’est pas une claque graphique, mais une amélioration nette qui renforce le confort de jeu. Cependant, cette mise à niveau reste sage puisque le titre conserve une structure visuelle héritée de ses versions précédentes, avec des décors parfois simples et un manque de détails dans certains environnements.

Notation Verdict 15 20