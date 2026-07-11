TEST Logitech G G305 X Superlight : une souris super légère, et super géniale ?

Une nouvelle souris G3 chez Logitech G





Les prix des composants d'ordinateurs sont toujours aussi élevés, mais de son côté, Logitech G a décidé d'étoffer sa gamme G3, proposant des périphériques pour gamers à prix abordables. Le constructeur suisse a dévoilé il y a quelques jours le clavier G316 X et la souris G305 X Superlight. Nous avons passé plusieurs semaines en leur compagnie, il est enfin temps de rendre notre verdict, en commençant aujourd'hui par la souris G305 X Superlight.

Les matériaux de fabrications sont rassurants, la prise en main est agréable.

Une petite souris poids plume





La G305 est un modèle de souris bien connu des joueurs qui veulent un périphérique sans fil, et sans se ruiner. Logitech G la fait évoluer en y incluant ses récentes technologies, mais du côté du design, le constructeur reste sur des bases sûres. Nous avons là une petite souris très simple, dotée de deux boutons latéraux sous le pouce (pour les droitiers) et d'une tranche lumineuse sous la molette, abritant un autre bouton paramétrable. Pas de fioriture, la G305 X Superlight reste un peu petite pour les grosses mains, mais la prise reste agréable, même après de longues heures de jeu et surtout en claw grip. La version ici testée arbore un revêtement blanc mat, très légèrement granuleux, suffisamment pour assurer une bonne prise en main. Un modèle noir est également proposé.

Et fort heureusement, car la G305 X Superlight ne pèse que 59 grammes. Cependant, la glisse est bruyante, et surtout pas très fluide. Les patins sont en effet moins lisses et brillants que la G309 que nous utilisions avant, et même avec un casque sur les oreilles, la glisse se fait entendre, voire même sentir. Ces patins offrent en effet une très légère résistance sur le tapis, une sensation étonnante pour une souris qui se veut « super légère ».

De manière globale, la souris est très bien finie, les matériaux de fabrications sont rassurants, la prise en main est agréable, tout comme la sensation des différents clics. Les clics droit et gauche sont assez francs, avec un bruit audible, tandis que les deux boutons latéraux sous le pouce offrent un léger rebond, avec un son plus atténué. Chose intéressante, des vis sont visibles en retournant la souris. Non, il ne s'agit pas d'un curieux choix esthétique, mais bien d'une volonté de la part de Logitech G de faciliter la réparation de la G305 X Superlight, que ce soit par l'utilisateur ou un réparateur professionnel. Un excellent point pour la durée de vie, ce qui évitera de devoir tout jeter (et tout racheter) au moindre problème.

Des technologies de pointe





Sous ce beau revêtement, nous retrouvons les technologies modernes de Logitech G, à commencer par un capteur optique HERO 44K, capable d'atteindre les 44 000 DPI. Une sensibilité démentielle, rares sont les joueurs à utiliser réellement un réglage aussi élevé. Au moins, il est impossible de mettre à défaut le capteur, même avec une utilisation très nerveuse. La G305 X Superlight dispose également d'un taux de rafraîchissement à 8 000 Hz... à condition de posséder le récepteur Pro, vendu séparément. Sans cet accessoire additionnel, la G305 X Superlight ne propose qu'un taux de rafraîchissement à 1 000 Hz, ce qui est amplement suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Notation Verdict 17 20