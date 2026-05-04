TEST Puzzle Bobble Everybubble! : toujours aussi addictif, mais...

Un arc-en-ciel qui manque parfois d’éclat





Puzzle Bobble Everybubble! marque le retour d’une licence culte signée Taito, héritée directement de l’âge d’or des salles d’arcade. Spin-off du célèbre Bubble Bobble, ce puzzle game repose sur une idée simple mais redoutablement efficace, celle d’envoyer des bulles colorées pour former des groupes et nettoyer l’écran avant de se faire submerger. Cette nouvelle itération ne révolutionne pas la formule, mais enrichit l’expérience avec quelques idées bienvenues, plusieurs modes de jeu et une présentation modernisée. De quoi séduire les nostalgiques comme les nouveaux venus... même si tout n’est pas parfait dans ce monde plein de bouboules et de couleurs.

Puzzle Bobble Everybubble! joue clairement la carte de la bonne humeur.

Pour commencer, visuellement, Puzzle Bobble Everybubble! joue clairement la carte de la bonne humeur. Les décors s’enchaînent dans une ambiance très « Rainbow Islands », avec des environnements variés qui donnent une impression de voyage léger et joyeux. Chaque monde propose sa propre identité visuelle, et l’ensemble reste toujours lisible, ce qui est essentiel dans un jeu où la précision est reine. Impossible de reprocher au titre son manque de clarté. Chaque bulle, chaque trajectoire potentielle reste parfaitement identifiable, même dans les moments les plus chaotiques.

Oui, mais... le style artistique, bien que charmant, manque d’audace et donne parfois l’impression d’un titre un peu trop sage. Certaines textures et éléments visuels semblent presque génériques, comme s’ils pouvaient provenir d’un jeu mobile sans grande ambition. Rien de catastrophique, mais dans une époque où même les puzzle games rivalisent d’originalité, cette direction artistique peine à vraiment marquer les esprits.

Les personnages, quant à eux, restent fidèles à l’esprit de la série avec leur design mignon et expressif. Les animations sont simples mais efficaces, et l’ensemble dégage une vraie sympathie. Ce n’est pas une claque visuelle, loin de là, mais « ça fait le café ». Disons que Puzzle Bobble Everybubble! préfère le confort à la prise de risque... et cela se voit.

Notation Verdict 14 20