TEST Replaced : une claque cyberpunk en pixel-art qui manque de peps par moments

Une claque visuelle qui met tout le monde d’accord





Replaced est un jeu d’action-aventure en 2.5D développé par Sad Cat Studios et disponible sur PC et consoles, qui nous plonge dans un monde des années 80 à l’ambiance cyberpunk poisseuse. Le titre mise sur une direction artistique très marquée et un concept narratif original où nous incarnons une intelligence artificielle aux commandes d’un corps humain. Entre plateforme, combats et exploration, cette aventure tente de mélanger narration forte et gameplay exigeant, avec une approche cinématographique assumée. Bref, il est temps de vous en parler !

Chaque environnement déborde de détails.

Difficile de ne pas commencer par ce qui saute immédiatement aux yeux, Replaced est tout simplement somptueux. Le titre pousse le pixel-art dans ses retranchements avec une approche moderne qui rappelle les plus belles réussites du genre. Chaque environnement déborde de détails, qu’il s’agisse de laboratoires délabrés, de rues baignées de néons ou de zones industrielles plongées dans une pénombre inquiétante. La profondeur 3D ajoutée aux décors donne une vraie sensation de volume, renforcée par un travail remarquable sur les lumières et les effets atmosphériques.

Les animations ne sont pas en reste, avec des personnages qui bougent avec une fluidité impressionnante. Chaque déplacement, chaque coup porté, chaque interaction semble soigneusement chorégraphié. Il y a dans cette mise en scène une vraie volonté de capturer quelque chose de cinématographique, presque vivant. Nous prenons régulièrement le temps de nous arrêter, simplement pour admirer un panorama ou analyser la richesse d’un décor.

Mais cette beauté a parfois un prix. Dans certaines séquences, notamment lors des phases de plateforme, la lisibilité laisse à désirer. Les éléments interactifs se fondent trop facilement dans le décor, et il devient difficile de distinguer une plateforme d’un simple élément de background. Le résultat peut frustrer, surtout lorsque cela mène à des erreurs qui ne relèvent pas vraiment de la maîtrise mais plutôt d’un manque de clarté visuelle.

Notation Verdict 13 20