TEST Rhythm Heaven Groove : retrouvez le rythme avec Nintendo

Une explosion de couleurs qui donne le sourire





Après plus de dix ans d'absence, la série Rhythm Heaven fait enfin son grand retour sur les consoles Switch avec Rhythm Heaven Groove. Toujours développé autour de mini-jeux musicaux complètement loufoques, cet épisode reprend la recette qui a fait le succès de la licence tout en y ajoutant plusieurs nouveautés, dont un étonnant mode RPG baptisé Beatspell. Sans révolutionner la formule, cette nouvelle partition réussit surtout à rappeler pourquoi la série possède une identité aussi unique dans le paysage vidéoludique. Mais concrètement, cela donne quoi ? Eh bien parlons-en de ce test !

Une direction artistique délicieusement absurde.

Commençons par ce qui saute aux yeux en lançant une partie, les graphismes. Dès les premières minutes, Rhythm Heaven Groove affiche une personnalité débordante. Impossible de confondre son univers avec celui d’une autre production tant chaque écran déborde de créativité. Les personnages arborent des animations expressives, les décors changent constamment d'ambiance et chaque mini-jeu raconte une petite histoire pleine d'humour sans prononcer le moindre mot.

Un instant, nous aidons un duo de petits yakuza à éviter des essuie-glaces. Quelques secondes plus tard, nous dirigeons un robot qui doit déposer délicatement des flans tout en détruisant des gobelets empoisonnés avec des lasers. Puis viennent des grenouilles catapultées dans le ciel, des parapluies danseurs ou encore des cuisiniers qui jonglent avec des tomates. Cette folie permanente fonctionne à merveille grâce à une direction artistique délicieusement absurde.

Les animations contribuent énormément au charme général. Tout bouge avec une fluidité remarquable et chaque personnage déborde de vie. Les expressions exagérées, les réactions comiques et les petites mises en scène transforment chaque réussite en véritable récompense visuelle. Techniquement, Rhythm Heaven Groove reste très propre sur Nintendo Switch comme sur Switch 2 ; en même temps, ce n'est pas un titre gourmand. Et de tout façon, le jeu ne cherche jamais à impressionner avec des effets spectaculaires, préférant miser sur une lisibilité parfaite indispensable à ce type d'expérience. Quelques menus paraissent toutefois un peu trop sobres face au reste de la présentation, mais cela ne suffit jamais à casser le charme général.

Notation Verdict 17 20