TEST Splatoon Raiders : un spin-off solo explosif sur Switch 2 ?

Des éclaboussures qui mettent plein les yeux





Depuis ses débuts, Splatoon s'est imposé comme l'une des licences multijoueurs les plus originales de Nintendo. Avec Splatoon Raiders, la firme japonaise prend pourtant tout le monde à contre-pied en proposant un épisode pensé avant tout pour les amateurs de solo. Exit les affrontements compétitifs, place à une aventure PvE mêlant exploration, loot, progression façon roguelite et combats frénétiques contre des hordes de Salmonides. Le pari pouvait sembler risqué. Finalement, Nintendo signe un spin-off étonnamment naturel, qui conserve toute l'identité de la série tout en lui offrant une nouvelle direction. Bref, arrêtons de palabrer pendant des heures, et entrons dans le vif du sujet.

Techniquement, Splatoon Raiders impressionne !

Visuellement parlant, dès les premières minutes, Splatoon Raiders affiche fièrement son ADN. Impossible de confondre la licence avec une autre tant sa direction artistique reste unique. Les îles Spirhalite débordent de couleurs, les projections d'encre recouvrent rapidement le décor et chaque affrontement transforme l'écran en véritable feu d'artifice multicolore. La firme conserve ce style cartoonesque qui fait le charme de la série depuis ses débuts, tout en profitant de la Nintendo Switch 2 pour offrir des environnements plus détaillés et plus vivants. Les effets de peinture sont particulièrement réussis, donnant presque envie d'admirer le champ de bataille quelques secondes avant de repartir arroser tout ce qui bouge. Le résultat reste immédiatement lisible malgré l'avalanche de particules, preuve d'un excellent travail de la part des développeurs.

Les personnages profitent également d'un soin tout particulier. Les membres de Tridenfer débordent de personnalité, aussi bien durant les cinématiques que lors des phases de dialogue. Leurs animations sont remarquablement travaillées, les expressions du visage changent constamment et les petites mises en scène renforcent immédiatement leur capital sympathie. Même les Salmonoïdes gagnent en caractère grâce à des animations pleines d'énergie qui rendent les combats encore plus vivants. L'univers conserve cette ambiance légère, presque déjantée, qui alterne humour, action et situations absurdes avec un naturel déconcertant. Même les menus, les interfaces et les différentes animations de progression respirent le souci du détail, renforçant cette impression de jouer à une production Nintendo particulièrement soignée.

Techniquement, Splatoon Raiders impressionne surtout par sa stabilité. Les affrontements finissent souvent par remplir l'écran de dizaines d'ennemis, d'explosions, de projectiles, d'effets lumineux et de litres de peinture projetés dans toutes les directions. Malgré ce joyeux chaos, la Nintendo Switch 2 maintient une fluidité exemplaire, avec un affichage qui reste constamment agréable et particulièrement réactif. Cette stabilité contribue énormément au plaisir de jeu, notamment lors des donjons les plus exigeants où chaque déplacement compte. Tout n'est pas absolument parfait, puisque les différentes zones de l'aventure finissent par manquer d'un peu de variété visuelle après plusieurs dizaines d'heures, mais cette légère répétition ne suffit jamais à ternir une réalisation artistique particulièrement inspirée et une maîtrise technique qui force le respect.

Notation Verdict 16 20