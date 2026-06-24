TEST Star Fox : le grand retour de Fox McCloud sur Switch 2 !

Un lifting cosmique qui envoie les étoiles au tapis





Après plus de dix ans d'absence, la licence Star Fox effectue son grand retour sur Switch 2 avec une réinterprétation ambitieuse de l'inoubliable Lylat Wars sorti sur Nintendo 64. Plutôt qu'un épisode totalement inédit, Big N. et Velan Studios ont choisi de moderniser l'une des aventures les plus appréciées de la licence. Une décision qui pourrait faire grincer quelques dents chez les joueurs en quête de nouveauté, mais qui permet surtout à cette épopée spatiale de retrouver toute sa superbe. Entre campagne entièrement revisitée, nouvelles cinématiques, multijoueur enrichi et gameplay modernisé, Star Fox réussit à remettre en lumière une formule qui n'a finalement pas pris une ride. Mais encore ? Parlons-en dans ce test !

Star Fox n'a jamais été aussi beau, aussi fluide et aussi spectaculaire.

Ne tournons pas autour du pot, oui, visuellement parlant, Star Fox impressionne. Le fossé visuel avec l'épisode Nintendo 64 est évidemment abyssal, mais le plus remarquable reste la manière dont les développeurs ont conservé l'identité de l'œuvre originale tout en la propulsant plusieurs générations plus loin. Les planètes du système de Lylat regorgent désormais de détails, les effets de lumière illuminent chaque bataille spatiale et les explosions offrent un spectacle permanent à l'écran. Corneria, Fichina ou encore le Secteur Y profitent d'une mise en scène qui donne parfois l'impression de découvrir ces lieux pour la première fois.

Les modèles des personnages ont également bénéficié d'un traitement particulièrement ambitieux. Fox, Falco, Peppy et Slippy affichent des animations riches et un niveau de détail impressionnant. Certains joueurs risquent de trouver leur apparence plus réaliste légèrement déroutante au départ, notamment à cause du rendu très détaillé de leur fourrure ou de leurs plumes. Pourtant, après quelques minutes seulement, cette direction artistique finit par s'imposer naturellement et participe même à renforcer la personnalité de l'équipage.

Mais les véritables stars du spectacle restent les cinématiques. Nous avons souvent eu l'impression de regarder un film d'animation à gros budget tant leur qualité est bluffante. Les nouvelles scènes ajoutées avant les missions permettent de mieux développer les personnages et donnent davantage de poids aux événements. Les expressions faciales, les mouvements de caméra et les effets visuels atteignent un niveau rarement observé dans la série. Chaque briefing ressemble à une séquence tirée d'un long-métrage d'animation moderne. En outre, le tout profite d'une fluidité exemplaire. Même durant les affrontements les plus explosifs, l'action reste parfaitement lisible et extrêmement agréable à suivre. Les développeurs semblent avoir exploité la puissance de la Switch 2 avec beaucoup d'intelligence. Résultat ? Star Fox n'a jamais été aussi beau, aussi fluide et aussi spectaculaire.

Notation Verdict 18 20