TEST Star Ocean The Second Story R : que vaut la version Switch 2 ?

Une galaxie de pixels qui n'a jamais autant brillé





Véritable monument du J-RPG, Star Ocean The Second Story R revient sur Switch 2 avec une version spécialement optimisée pour la nouvelle console de Nintendo. Plus fluide, plus nette et toujours aussi généreuse, cette aventure mêlant fantasy et science-fiction conserve tout ce qui faisait le charme du remake sorti en 2023. Si cette édition ne propose aucun contenu inédit, elle améliore suffisamment l'expérience (disponible sur Switch 1) pour devenir une référence sur console portable (de salon).

Square Enix a parfaitement compris comment moderniser un classique sans lui faire perdre son identité.

Impossible de rester insensible devant la direction artistique de Star Ocean The Second Story R. Ce mélange entre personnages en pixel-art 2D et environnements en 3D continue de faire des merveilles plusieurs années après sa première apparition. Chaque ville ressemble à une maquette vivante, les forêts débordent de détails et les effets de lumière renforcent encore davantage l'ambiance féerique de l'aventure. Square Enix a parfaitement compris comment moderniser un classique sans lui faire perdre son identité.

Cela donne quoi sur Switch 2 ? Eh bien l'image est fine, les textures sont propres et le rendu global profite d'une stabilité bien supérieure à celle de la première Switch. Que ce soit sur un grand téléviseur ou directement dans les mains, le titre affiche un niveau de netteté particulièrement agréable. Le mode Portable mérite d'ailleurs une mention spéciale. Grâce à l'écran de la Switch 2, les personnages en pixel-art semblent presque dessinés directement sur la dalle tandis que les décors profitent d'une profondeur impressionnante. Nous retrouvons enfin une version portable qui n'a plus vraiment à rougir face aux autres plateformes.

Notation Verdict 16 20