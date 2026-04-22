TEST Starfield sur PS5 : un voyage spatial enfin réussi ou toujours instable ?

Une odyssée spatiale qui revient sur le devant de la scène





Après une sortie initiale sur Xbox et PC, Starfield débarque sur PS5 avec la promesse d’une version « définitive ». Bethesda propose ici son RPG le plus ambitieux, un univers gigantesque où exploration spatiale, narration et personnalisation se rencontrent dans une aventure aux proportions galactiques. Sur le papier, cette version PlayStation bénéficie de nombreuses mises à jour, de contenus supplémentaires et d’améliorations techniques accumulées depuis 2023. De quoi espérer une expérience peaufinée... même si la réalité se montre un peu plus nuancée. Mais concrètement, cela donne quoi ?

Des crashs réguliers.

Visuellement, Starfield sur PS5 a de sérieux arguments. Les environnements spatiaux offrent des panoramas superbes, entre planètes désertiques, stations futuristes et immensité du vide sidéral. L’image est détaillée et les effets de lumière sont particulièrement réussis. Certains moments dégagent une vraie poésie visuelle, presque contemplative, où le silence de l’espace devient un spectacle à part entière. Les modèles de personnages affichent également une belle progression par rapport aux anciennes productions Bethesda.

Les visages sont plus expressifs, les animations plus naturelles, et l’ensemble gagne en crédibilité. Sur un écran 4K, l’immersion fonctionne, et il devient facile de se perdre dans cet univers. Mais derrière cette belle vitrine, la technique vacille. Les performances restent très inégales... Du tearing, du scintillement ou un flou étrange en mouvement... Le framerate peine parfois à rester stable, surtout dans les grandes villes comme New Atlantis.

Et surtout, difficile de passer à côté du point noir majeur : les crashs réguliers. Lors de nos sessions, plusieurs plantages sont survenus, parfois après quelques heures, parfois de manière plus imprévisible. Une situation frustrante, d’autant plus pour un jeu disponible depuis plusieurs années sur d’autres plateformes. Bref, problème d’optimisation ? Un jeu pas adapté à la belle de Sony ? De quoi frustrer...

Notation Verdict 13 20