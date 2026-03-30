TEST Starship Troopers: Ultimate Bug War!, un boomer shooter qui fait pleuvoir les Bugs

Du pixel, du sang vert et beaucoup de pattes





Avec Starship Troopers: Ultimate Bug War!, la Fédération des Citoyens Unis recrute à nouveau, et cette fois-ci, la rédaction enfile l’armure pour une campagne solo explosive. Développé dans un esprit résolument rétro, le jeu s’inspire directement du film culte pour proposer une expérience nerveuse, brutale et volontairement satirique. Nous incarnons Samantha « Sammy » Dietz, plongée dans une simulation militaire destinée à former les futures recrues, sous l’œil du mythique Johnny Rico. Entre propagande assumée, action non-stop et hordes d’arachnides prêtes à dévorer tout ce qui bouge, le titre promet une immersion totale dans un conflit galactique aussi absurde que spectaculaire. Bref, parlons-en !

Un charme indéniable.

Parlons peu, parlons bien, la partie visuelle est vraiment particulière ! Et pour cause, Starship Troopers: Ultimate Bug War! rend hommage aux FPS des années 90. Les ennemis et alliés prennent la forme de sprites animés, les explosions éclatent en pixels, et le sang (vert pour les bugs, rouge pour les humains) gicle généreusement à l’écran. Ce choix artistique donne au titre une identité forte et assumée, qui fonctionne particulièrement bien avec son ton décalé. La lisibilité reste bonne malgré le chaos ambiant, même lorsque des dizaines de créatures envahissent l’écran.

Cependant, cette direction rétro s’accompagne de certaines limites. Les environnements restent assez simples et manquent parfois de variété visuelle, et quelques chutes de framerate viennent perturber les affrontements les plus chargés ; rien de dramatique en soit. Malgré cela, l’ensemble reste fluide dans la majorité des situations, et le spectacle de ces vagues d’ennemis conserve un charme indéniable.

Notation Verdict 12 20